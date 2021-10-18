Luxgen納智捷將為鴻華先進MIH電動車平台首發品牌，全新電動車預計2023年亮相！

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電子業龍頭鴻海集團在宣布跨入電動車產業發展後，與台灣汽車製造龍頭裕隆集團合作，借助其汽車研發與製造能力，合資成立「鴻華先進科技」，開發「MIH電動車開放平台」，並已陸續傳出將與國際汽車集團合作消息，但首款採用「MIH電動車開放平台」開發電動車的汽車品牌，將會是台灣的「Luxgen納智捷」，本次在鴻海科技日中亮相的Model C與Model E，也就會是未來「Luxgen納智捷」新款電動車的雛形。
所謂「MIH電動車開放平台」，簡單說就是一組模組化的電動車開放平台，任何車商都可以以此平台開發新車，這也將是未來電動車發展的趨勢之一，不同車廠與平台供應商間的合作會越來越頻繁，共用平台開發新車也會越來越普遍，將可大幅度降低與分攤開發成本，各車商、品牌都可以此類開放平台為基礎，在注入自身的品牌特色後開發新車。這也是鴻海集團攜手裕隆集團與台灣眾多業者投入電動車產業的立基。
本次活動中首先登場的Model C，就是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。Model C具備四大特色，分別是造型、空間、動力、耗能。設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。
Model C僅4.64公尺的車長卻擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間以及豐富的置物空間配置、在擁擠的都會區穿梭自如時，也能享受大型車才有的乘坐空間。
Model C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0~100km/h加速度僅需3.8秒，並提供700km的長續航力。得益於平台共享優勢，讓消費者能夠以與燃油車差距不遠的合理價格擁有一台高性能、高效率、高智能、低耗能與大空間的純電SUV。
而同步亮相的Model E，透過與知名設計公司Pininfarina共同開發，以科技創新的豪華旗艦轎車為設計理念，不僅能符合中、高端消費客群需求；同時也是商務人士移動的優質首選，後座空間可以成為專屬行動辦公室，並且將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。
除了豪華、舒適的車型和內裝，Model E憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約750hp，0~100km/h加速僅需驚人的2.8秒，同時，Model E還具備750km超長續航力，解決電動車用戶里程焦慮的痛點。
「Luxgen納智捷」透過官方社群同步揭露，下一個世代的「Luxgen納智捷」產品，將以「智能 X 綠能 X 車聯」的產品概念持續與市場見面。並承接既有 「Luxgen納智捷」品牌 “For all” 商品設定，滿足所有用車族群需求配合未來新能源產品的到來。目前也積極發展並推動新零售服務模式，提供包含到府賞車、視訊賞車及LINE Chatbot線上客服等服務，並將於未來啟動電商服務平台，首發的新能源產品預計將透過線上預購的方式開放第一波消費者預訂選購，配合關係企業台灣最大電動車充電能源營運商裕電能源，提供消費者最安心、完善的電動車體驗。
而本次亮相的Model C與Model E僅可說是原型車，代表開發新車尺碼將為C-Segment與E-Segment，預計在2023年上市的「Luxgen納智捷」電動新車都將以MIH平台導入上述品牌概念與元素後開發而成，其中Model C所衍生之新車未來在台灣基本售價將可望壓低在百萬以內，對消費者而言有相當大的吸引力。
隨著MIH平台開發展現具體成果，除了「Luxgen納智捷」外，同為裕隆集團的中華汽車也會是首發品牌之一。