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1.ときたまひみつきち COMORIVER
位於埼玉縣比企郡都幾川町的「ときたまひみつきち COMORIVER」，是可以烤肉及賞遊川岸風光的高檔野營場。不僅能在野營帳棚內，傾聽都幾川流經的潺潺水聲，也有豪華小木屋等各式住宿空間能夠提供選擇。此外，亦有劈柴與營火體驗，各住宿空間的距離也能保有私人隱私。在這邊食材、設備及炭火等烤肉用品都一應俱全，無須事前準備也無須事後清理，就能輕鬆享受野營。在料理方面可品嚐隨著季節更換的當季前菜與新鮮蔬菜，還有爽快的肉類主餐，令人大快朵頤，沉浸於大自然的特別戶外時光。
值得一提的是，除了住宿以外，這裡還有芬蘭式炭火冰屋三溫暖及一般三溫暖mokki可提供任選體驗（1名成人價格：19,500日元以上）。
2.Nolla名粟
於2020年開幕，位於埼玉縣飯能市名粟地區的「Nolla名粟」是能體驗北歐文化的複合式設施。有著芬蘭式戶外三溫暖與豪華野營場，還有北歐風烤肉，在週末更能參加體驗市集與活動。主打的芬蘭式三溫暖為利用蒸氣（使用燃燒的三溫暖火爐以香氛氣息的水蒸氣讓體感溫度上升）促進發汗，再搭配白樺嫩葉製成的植束拍打全身，促進血液循環及肌膚緊緻，並沐浴在森林的清爽香氣中。
周邊順遊：秩父地質重力公園
在壯麗的景色之中，能夠體驗在「舊白川橋的橋墩」上高達50公尺橫渡吊橋的「空中走道」等許多重力相關的刺激活動，例如高空彈跳、用快速游繩爽快的穿越荒川溪谷、或是在溪谷盪鞦韆等，在享受埼玉大自然的同時也能體驗驚險刺激的戶外運動。活動主要適合於15歲以上，15歲以下則推薦「秩父森林冒險」體驗。
景點資訊
ときたまひみつきち COMORIVER
地址：埼玉縣比企郡常岐川町大字本鄉930-1
電話：0493-81-5477
費用：兩天一夜（成人2人1室，附兩餐）成人1人15,000円
官網（日文）：https://comoriver.com
Nolla名粟
地址：埼玉縣飯能市下名栗607-1
電話：042-978-5522
費用：一般入住（附兩餐+夜間三溫暖）成人2人1間30,000円～48,000円
定期休息日：每個月一天，不定期
官網（日文）：http://www.nolla-naguri.jp/
秩父地質重力公園
地址：秩父市荒川贄川730-4
電話：050-5305-6176
營業時間：10:00-17:00（16:00最晚入園時間）
定期休息日：不定時
費用：3000円（依戶外活動調整收費）
官網（日文）：https://gravitypark.jp
這篇文章 日本埼玉｜豪華野營享北歐風烤肉及三溫暖 還可嗨玩心跳破表非日常玩樂體驗 最早出現於 行遍天下旅遊網