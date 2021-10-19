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經過中山大學後延著柴山大路開，看到往海角咖啡的告示牌後，要往左邊的岔路走，再往下開就可到達海角咖啡。右邊是軍事管制區域，可別不小心誤騎到管制區裡了。因為此段路程較陡，騎機車的話記得注意車速與煞車。另外因為柴山區域猴子多，停車時別把塑膠袋等東西留在車子上，免得把猴子引來。
海蝕洞秘境
從停車場旁的空地往海邊走，會先到達珊瑚礁斷崖，可以看到清澈無比的海水和礁岩。不過這邊的風浪特別大，懸崖也沒有圍欄，因此拍照時還是要注意安全，不要太靠近崖邊。
圖/IG@maomiii_
若要繼續往下走到海蝕洞秘境，需穿過海角咖啡後方藍色欄杆的小洞，延著水泥牆往下走即可到達。因為礁岩地形容易滑倒割傷，建議穿著好行動的衣褲跟包覆腳指頭的鞋子。另外也要留意漲退潮的時間，注意自身安全喔！
熱門的打卡景點秘境海蝕洞，總高度大約有快兩層樓高，洞口下方的大礁岩剛好成了天然的舞台，快在這邊擺出你的招牌動作，拍下最美最炫的照片。
※ 礁岩銳利且溼滑，攀爬時記得小心安全。海浪大時可能會潑打到礁岩上，在上面拍照時也要隨時注意
圖/IG@alex_tia
旁邊還有一個小海蝕洞，光線好的時候不妨也在這邊拍一張半身鑽洞照，更有冒險的感覺。此海蝕洞高度較低，走過去時記得注意不要撞到頭了。
圖/IG@tina870828
穿過海蝕洞會看到整面聳立的礁石牆，有陽光打落時整面牆會變成金黃色的，讓人有來到大峽谷名勝的錯覺。
圖/IG@lulook1028
海蝕洞後面，就是海闊天空的海景。乾淨的海灘，就像是來到國外的海邊秘境，讓人久久捨不得離開。
圖/IG@__ho__11
假日下午通常人潮會比較多，拍照時可能會需要排一下隊。若是想避開人潮，也可以選擇一早先來秘境，下午再到海角咖啡，就可以享受到比較幽靜的秘境體驗，省去等待的時間。
海角咖啡
冒險完後，可以再走回海角咖啡。店裡有販售各種飲品和鬆餅等餐點，還有飼養鸚鵡。坐在窗邊就能清楚看到下方的海蝕洞景觀。喝杯飲品，一邊欣賞一級棒的蔚藍海景，待到落日時順便欣賞夕陽也很不錯。
圖/IG@c1177_
海灘秘境
海蝕洞附近還有一個隱藏版的秘境海灘。從中山大學文學院後的柴山大路往前約200公尺處，左側有個隱藏版的小徑路口。穿過樹林並拉繩往下走，就可以到達鮮少人知的秘境海灘，彷彿來到遺世獨立的無人島一樣，可以在這裡好好聆聽海水的聲音，暫時遠離塵囂。
※ 樹林裡獼猴和蚊蟲多，記得隨時留意貼身物品並做好防蚊措施
圖/IG@travel_view_5229
找個機會來高雄柴山秘境探險，就會發現台灣還有很多你不知道的絕美景點，帶給你一波又一波的驚喜，趕快來留下最動人的旅遊照片，來場與大自然的約會。
原文出處 : ReadyGo 高雄柴山海邊神秘景點 想一探美景不用出國！
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