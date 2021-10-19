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多元體驗樂趣無窮
擁有多年台北五星級飯店、澳洲墨爾本廚藝經驗的游淳甯，2020年底返回故鄉後，因緣際會擔任農村廚房的主廚，她所設計套裝遊程，除了將澳洲餐宴文化導入其中，還會帶領遊客體驗農耕生活，結合市場採買、健康料理、美食品嚐等多元體驗。
現階段主推的料理課程選用冬山鄉肥美香魚，不僅能學到絕佳煎魚技巧，也可透過食農教育認識台灣香魚的故鄉，因應季節的變化，游淳甯未來將陸續推出另一個宜蘭特色名物櫻桃鴨料理。
主廚帶領step by step
Step1：市場買菜
跟著主廚上市場，是農村廚房料理遊程的一大亮點，冬山鄉農會斜對面就是熱鬧的冬山市場，非常省時又方便，海鮮、蔬果、豬肉，一次就能買齊，順便將市場一樓的知名鹽滷豆花店和二樓的牛肉麵店，納入口袋名單。
Step2：菜園採摘蔬菜
冬山鄉農會利用廣場和庭院空地，栽種多種蔬菜食材，以供給農村廚房的料理課程使用，游淳甯也會現場帶領旅客認識、採擷蔬菜，邊玩邊學。未來，「種吧」啟動後，希望能吸引更多朋友一起來種菜，感受農事生活的快樂。
Step3：廚房體驗學料理
「在鍋中加入少許橄欖油，把香魚斜放其中，以中小火分為正反上下、兩側魚肚煎上六面，就能完成一條色香味俱全的香魚。」在主廚游淳甯的指導下，肥美的香魚逐漸在鍋上煎出美麗的紋路與色澤，空氣中滿是鮮香，上完課，感覺自己的廚藝也升級了。
Step4：品嚐料理成果
遊程來到尾聲，最幸福的時刻就是品嘗自己料理的香魚，游淳甯特別以柚花、玫瑰花、紅露酒紅茶、金棗四種冬山食材，調配四款風味鹽，增添香魚風味與食魚之樂。此外，還能享用良食米融合金、木、水、火、土五行概念烹煮的五色米。
景點資訊
良食農創園區
地點：宜蘭縣冬山鄉中正路39號
電話：03-958-2299，農村廚房課程採預約制。
網址：www.dsfa.org.tw
時間：08:30-17:30（買吧週二公休、農村廚房週一二公休）
費用：農村廚房半日遊，6人以上成行，費用請洽農會。
這篇文章 宜蘭冬山｜不僅可買菜還教你做料理 冬山農村廚房落實從產地到餐桌 最早出現於 行遍天下旅遊網