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宜蘭冬山｜不僅可買菜還教你做料理　冬山農村廚房落實從產地到餐桌

宜蘭冬山｜不僅可買菜還教你做料理　冬山農村廚房落實從產地到餐桌
宜蘭冬山｜不僅可買菜還教你做料理　冬山農村廚房落實從產地到餐桌

行遍天下旅遊網

2021-10-19 07:30:41

宜蘭冬山鄉農會「良食農創園區」規劃的「農村廚房」半日遊，藉由與主廚上市場、採擷蔬菜、親手料理、品嚐，讓農會超市不僅可以逛，還可以「學」與「體驗」。來到農村廚房學料理，每個人都成了快樂的廚師。媲美專業廚藝教室的農村廚房，運用清新明亮的色彩，營造「茶魚飯後」綠活風格，並以推動食農教育、落實產地到餐桌理念為目標。

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▲農村廚房主廚教學做料理
▲農村廚房主廚教學做料理
多元體驗樂趣無窮

擁有多年台北五星級飯店、澳洲墨爾本廚藝經驗的游淳甯，2020年底返回故鄉後，因緣際會擔任農村廚房的主廚，她所設計套裝遊程，除了將澳洲餐宴文化導入其中，還會帶領遊客體驗農耕生活，結合市場採買、健康料理、美食品嚐等多元體驗。

現階段主推的料理課程選用冬山鄉肥美香魚，不僅能學到絕佳煎魚技巧，也可透過食農教育認識台灣香魚的故鄉，因應季節的變化，游淳甯未來將陸續推出另一個宜蘭特色名物櫻桃鴨料理。

▲擔任農村廚房主廚的游淳甯
▲擔任農村廚房主廚的游淳甯
主廚帶領step by step

Step1：市場買菜

跟著主廚上市場，是農村廚房料理遊程的一大亮點，冬山鄉農會斜對面就是熱鬧的冬山市場，非常省時又方便，海鮮、蔬果、豬肉，一次就能買齊，順便將市場一樓的知名鹽滷豆花店和二樓的牛肉麵店，納入口袋名單。

▲市場買菜
▲市場買菜
Step2：菜園採摘蔬菜

冬山鄉農會利用廣場和庭院空地，栽種多種蔬菜食材，以供給農村廚房的料理課程使用，游淳甯也會現場帶領旅客認識、採擷蔬菜，邊玩邊學。未來，「種吧」啟動後，希望能吸引更多朋友一起來種菜，感受農事生活的快樂。

▲菜園採摘蔬菜
▲菜園採摘蔬菜
Step3：廚房體驗學料理

「在鍋中加入少許橄欖油，把香魚斜放其中，以中小火分為正反上下、兩側魚肚煎上六面，就能完成一條色香味俱全的香魚。」在主廚游淳甯的指導下，肥美的香魚逐漸在鍋上煎出美麗的紋路與色澤，空氣中滿是鮮香，上完課，感覺自己的廚藝也升級了。

▲廚房體驗學料理
▲廚房體驗學料理
Step4：品嚐料理成果

遊程來到尾聲，最幸福的時刻就是品嘗自己料理的香魚，游淳甯特別以柚花、玫瑰花、紅露酒紅茶、金棗四種冬山食材，調配四款風味鹽，增添香魚風味與食魚之樂。此外，還能享用良食米融合金、木、水、火、土五行概念烹煮的五色米。

▲品嚐料理成果
▲品嚐料理成果
景點資訊

良食農創園區

地點：宜蘭縣冬山鄉中正路39號

電話：03-958-2299，農村廚房課程採預約制。

網址：www.dsfa.org.tw

時間：08:30-17:30（買吧週二公休、農村廚房週一二公休）

費用：農村廚房半日遊，6人以上成行，費用請洽農會。



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