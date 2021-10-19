ITF國際旅展「早鳥」開跑！三大優惠搶先看

不懼疫情的衝擊，「ITF台北國際旅展」今年將在11/5~11/8在台北南港展覽館如期盛大舉行，而且伴隨著五倍券政策的加持，台灣觀光協會表示，今天將以「加倍奉還、力挺觀光」為主題，希望號召業者折扣加倍，並且推出限時兩天(10/19~10/20)的早鳥票開賣優惠。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-19 11:34:56
台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年策劃了一系列的特色體驗，有30多個政府單位，和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉，主辦單位為了吸引人氣，也特別推出三重優惠！其中包含第一重「知名設計師限量Akibo設計ITF限定口罩」，民眾憑當日門票進場可以限量兌換（每日1000名）；第二重「加倍回饋、讓你買個夠！」號召業者加倍折扣、民眾加倍購買；第三重則是響應醫護人員辛苦扛起防疫重任，展染期間醫護人員憑識別證可以免費逛展。
這次交通部觀光局也配合推出台灣館、國家風景區亮點旅遊館，希望能將安心旅遊、療癒行程以及各大旅遊景點、遊程資訊來跟民眾分享，還找來了圖佳、楊小黎等名人來做現場分享。另外客委會也推出「來食來聊-撩客庄」，是今年最大的展館，不僅有客家職人工匠產品、美味伴手禮和豐富的客家遊程，也會邀請神棍樂團、金曲得主羅文裕等人到場助興加持，甚至還有各類的DIY手作體驗。原民會也首度與旅行社合作，推出最道地的部落遊程、DIY手作體驗、原民樂團表演等，讓民眾感受部落魅力。
另外，第二年參展的文化部，也積極推出10條文化觀光主題遊程，讓民眾透過旅遊走進文化場域；國立故宮博物院則是配合年度特展與旗艦活動，並響應5倍券推出特別優惠；另外，經濟部觀光工廠除了參展外，也特別再度與ITF共同規劃DIY手作體驗區，讓民眾輕鬆逛展又能收穫滿滿。
為了響應公益，ITF也特別舉行贈票活動，和大台北地區18個捐血點合作，民眾挽袖捐血250c.c即可兌換一張門票，每人最多兌換兩張。
※【NOWnews 今日新聞
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