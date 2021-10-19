建言卻遭柯文哲捶桌怒斥？民眾黨候選人：柯理念變了

過去曾擔任民眾黨不分區立委候選人、曾為台北市長柯文哲操刀LINE官方帳號的吳靜怡（Grace），日前因為柯文哲有意重啟LINE帳號使用，因此進入市府與柯文哲進行會議。不過會議中Grace直言「抹黑散布謠言的文化很不好」，卻遭到柯文哲「捶桌怒斥」。對此Grace今（19）日下午受訪時也直言不諱表示，柯文哲或許外表與身高沒有變，但思想、理念卻都變了。
記者丁上程／台北報導
2021-10-19 15:55:54
Grace在2018年柯文哲爭取市長連任時，除了操刀經營柯的LINE官方帳號外，也曾任柯團隊數位行銷總監；而民眾黨在創立後，為了擔心民眾黨網域可能被商標蟑螂註冊，Grace也先行以自家公司名義購買，後續也轉讓給民眾黨使用；2020年立委選戰期間，她也曾經被列在民眾黨的不分區立委候選人名單中。
根據《鏡週刊》報導指出，會議中吳靜怡暗指自己遭到柯粉側翼的抹黑造謠，並希望柯文哲「不要用不專業的人的說法來抹黑專業的人」，一度讓柯文哲動怒捶桌，甚至要在場的立委蔡壁如「好好管管」，不過卻得到「關我什麼事」的回應，讓會議一度相當緊繃。
週刊報導更指出，這些柯粉側翼粉專不僅攻擊外人，甚至還會監督黨內及府內幕僚在社群平台上的按讚留言行為，彙整成情報交給柯文哲參考，甚至柯的發言系統也曾遭這些側翼在社群內部檢討，認為未盡全力替柯護航，令不少民眾黨及市府幕僚直言「簡直就是錦衣衛」。
由於當天是為了要商討柯文哲的LINE官方帳號重啟事宜，針對當天的開會情況，Grace表示其實過程中滿平和的，但情緒失控的恐怕只有拍桌的柯文哲一人而已，「市長當時有說，有什麼意見就直接講，會包容，只不過在陳述的當下不清楚為何要捶桌子。」
現場媒體追問，是否會覺得柯文哲變了？Grace則表示「市長的長相、身高沒變，但思想、理念改變了。」她表示，當天會議中柯文哲捶桌子捶到原子筆蓋都飛出去的時候，「恐怕他也不知道自己現在是怎麼樣的狀態。」Grace強調，希望柯文哲能包容、接受真正為他付出的幕僚。