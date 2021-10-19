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走進號稱台灣第一街的安平老街，狹窄曲折的巷弄裡，隱藏著許多好吃、好玩的玩意兒，五花八門，多到令人眼花撩亂、目不暇給，逛累了，老街旁的安平古堡將是你的最佳歇腳亭，這裡曾是荷蘭人統治台灣的中樞，館內保存許多珍貴文獻史料，登上瞭望台，古堡四周景致盡收眼底。
喜歡文藝氣息的人也可以造訪台南市美術1、2館，一館原為台南市警察署，屬於折衷主義裝飾藝術風格建築，已列入古蹟；二館則是外觀雪白的全新建築，以象徵台南意象的鳳凰花為發想，塑成五角形的建築體，非常吸晴，儼然成為台南新一代打卡熱點。
浪漫小島舒心聽海
跨越漁光橋便可抵達漁光島，漁光島有著詩意且浪漫的名字，雖然緊鄰市區卻彷彿遺世獨立，穿出森林小徑後，映入眼簾的是漂亮的月牙海灣，此時，赤腳走在沙灘上，傾聽海浪聲，心境格外平和。
景點資訊
安平古堡
地址：台南市安平區國勝路82號
電話：06-226-7348
時間：08:30-17:30，週五六日至20:00
門票：全票50元
臺南市美術館
地址：1館：台南市中西區南門路37號，2館：台南市中西區忠義路二段1號
電話：06-221-8881
時間：10:00-18:00，週六至21:00，週一休館
網址：https://www.tnam.museum/
這篇文章 台南安平｜美感文化城恣意行 一次玩遍台南最具人文特色風景 最早出現於 行遍天下旅遊網