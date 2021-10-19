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台南安平｜美感文化城恣意行　一次玩遍台南最具人文特色風景

台南安平｜美感文化城恣意行　一次玩遍台南最具人文特色風景
台南安平｜美感文化城恣意行　一次玩遍台南最具人文特色風景

行遍天下旅遊網

2021-10-19 16:30:41

台南有著數不清的名勝古蹟，每次造訪總覺得手中的旅遊拼圖缺了一塊角，其實旅行就是要輕鬆放空，從安平老街轉往美術1、2館，再到漁光島等待落日餘暉，恣意縱情，這一趟下來心情格外舒暢快意！

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台灣第一街恣意走逛

走進號稱台灣第一街的安平老街，狹窄曲折的巷弄裡，隱藏著許多好吃、好玩的玩意兒，五花八門，多到令人眼花撩亂、目不暇給，逛累了，老街旁的安平古堡將是你的最佳歇腳亭，這裡曾是荷蘭人統治台灣的中樞，館內保存許多珍貴文獻史料，登上瞭望台，古堡四周景致盡收眼底。

▲安平古堡是台灣最早的一座城池。
▲安平古堡是台灣最早的一座城池。
▲茉莉巷是安平老街最有情調的角落。
▲茉莉巷是安平老街最有情調的角落。
▲安平樹屋是百看不厭的景點。
▲安平樹屋是百看不厭的景點。
喜歡文藝氣息的人也可以造訪台南市美術1、2館，一館原為台南市警察署，屬於折衷主義裝飾藝術風格建築，已列入古蹟；二館則是外觀雪白的全新建築，以象徵台南意象的鳳凰花為發想，塑成五角形的建築體，非常吸晴，儼然成為台南新一代打卡熱點。

▲台南市美術1館中參天老樹與古蹟相得益彰。
▲台南市美術1館中參天老樹與古蹟相得益彰。
▲台南市美術2館的雪白五角型外觀非常醒目。
▲台南市美術2館的雪白五角型外觀非常醒目。
浪漫小島舒心聽海

跨越漁光橋便可抵達漁光島，漁光島有著詩意且浪漫的名字，雖然緊鄰市區卻彷彿遺世獨立，穿出森林小徑後，映入眼簾的是漂亮的月牙海灣，此時，赤腳走在沙灘上，傾聽海浪聲，心境格外平和。

▲蕨類觸角形狀防波堤從漁光島伸向大海。（讀者提供）
▲蕨類觸角形狀防波堤從漁光島伸向大海。（讀者提供）
▲緩緩從白天變換成夕陽，月牙海灣上金黃色美景轉成火紅彩霞，真的美絕。
▲緩緩從白天變換成夕陽，月牙海灣上金黃色美景轉成火紅彩霞，真的美絕。
景點資訊

安平古堡

地址：台南市安平區國勝路82號

電話：06-226-7348

時間：08:30-17:30，週五六日至20:00

門票：全票50元

臺南市美術館

地址：1館：台南市中西區南門路37號，2館：台南市中西區忠義路二段1號

電話：06-221-8881

時間：10:00-18:00，週六至21:00，週一休館

網址：https://www.tnam.museum/



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