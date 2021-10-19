蝦皮購物攜ETUDE連發超級新品日、超級品牌日

台灣全民防疫動起來的積極努力見到成果，全台疫情日趨穩定，疫情回穩令消費者外出信心增加，根據蝦皮購物觀察統計，站上關於「美妝」的搜尋關鍵字相較上月成長近五成，顯見女性消費者也陸續準備可以用美美臉蛋迎接颯爽秋季的出遊！看準消費者需求，蝦皮購物攜手韓國美妝大牌ETUDE，接力於10/19起推出「超級新品日」與「超級品牌日」，主打秋季彩妝新品與聖誕新品，美妝單品下殺5折起，不限金額下單再抽Apple HomePod mini、BALMUDA The Speaker 藍芽音響等超值好禮！
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