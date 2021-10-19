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蝦皮購物攜ETUDE連發超級新品日、超級品牌日

▲蝦皮購物攜手ETUDE連發「超級新品日」、「超級品牌日」，美妝下殺５折起！ 再加碼獨家補貨4款中衛x哈利波特學院款口罩。（圖／資料照片）
▲蝦皮購物攜手ETUDE連發「超級新品日」、「超級品牌日」，美妝下殺５折起！ 再加碼獨家補貨4款中衛x哈利波特學院款口罩。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-19 17:30:00｜2021-10-19 17:54:54

台灣全民防疫動起來的積極努力見到成果，全台疫情日趨穩定，疫情回穩令消費者外出信心增加，根據蝦皮購物觀察統計，站上關於「美妝」的搜尋關鍵字相較上月成長近五成，顯見女性消費者也陸續準備可以用美美臉蛋迎接颯爽秋季的出遊！看準消費者需求，蝦皮購物攜手韓國美妝大牌ETUDE，接力於10/19起推出「超級新品日」與「超級品牌日」，主打秋季彩妝新品與聖誕新品，美妝單品下殺5折起，不限金額下單再抽Apple HomePod mini、BALMUDA The Speaker 藍芽音響等超值好禮！

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▲ETUDE「玩轉色彩九色眼唇彩10件組」超級新品日下殺56折，限時優惠價699元。（圖／資料照片）
▲ETUDE「玩轉色彩九色眼唇彩10件組」超級新品日下殺56折，限時優惠價699元。（圖／資料照片）
蝦皮購物攜手韓國美妝品牌ETUDE於10/19至10/21推出超級新品日，精選秋季彩妝新品5折起，眼影、底妝任兩件即享超殺折扣價。網友好評推薦的玩轉色彩九色眼唇彩10件組，原價1240元，超級新品日下殺56折，美麗價699元就能帶回家，多色秋調眼影讓你每天都有不同畫法；熱銷排行榜常勝軍素描高手造型眉筆5入也推出6折優惠360元，活動期間下單不限金額再抽Apple HomePod mini，下單滿額還送蘇打粉BB深層毛孔洗面乳、ETUDE x 聯名小海獺隨行杯等多項好禮！

▲ETUDE熱銷排行常勝軍！「素描高手造型眉筆5入」限時下殺出6折！（圖／資料照片）
▲ETUDE熱銷排行常勝軍！「素描高手造型眉筆5入」限時下殺出6折！（圖／資料照片）
超級新品日買不過癮嗎？ETUDE攜手蝦皮購物接力推10/22至10/24的超級品牌日，活動期間凡下單就抽文青單品BALMUDA The Speaker 藍芽音響，滿額再抽牛奶盒投影機，要你買得漂亮更抽得盡興！蝦皮購物精選ETUDE聖誕新品搶先購，KOL直播推薦的焦糖大衣十色眼彩盤組，折扣券後價不到900元！秋冬跑趴必備的Holiday聖誕全套組，內含經典迷你眼彩盤、亮彩棒與柔粉腮紅，特惠下殺不到千元即可入手，快為聖誕派對閃亮登場做準備！

▲ETUDE聖誕新品「焦糖大衣十色眼彩盤組」，折扣券後優惠價890元。（圖／資料照片）
▲ETUDE聖誕新品「焦糖大衣十色眼彩盤組」，折扣券後優惠價890元。（圖／資料照片）
▲ETUDE「Holiday聖誕全套組」優惠下殺千元內即可入手。（圖／資料照片）
▲ETUDE「Holiday聖誕全套組」優惠下殺千元內即可入手。（圖／資料照片）
全民防疫不可掉以輕心，備足美妝夯品後更要記得戴上時尚口罩，蝦皮購物獨家補貨全台瘋搶的中衛哈利波特學院款口罩，今(19)日中午準時開賣，四款經典學院風讓你出門充滿魔法氣息！另外，歡慶哈利波特首集上市20周年，即日起推出「霍格華茲返校季」活動，經典哈利波特單品下殺優惠價，哈利波特典藏版樂高組、Bonny & Read哈利波特全系列飾品都是魔法迷收藏優先推薦！ 即日起至11/13在活動指定店家下單，即可獲得「限量多比絨毛吊飾」，指定店家跨店消費滿999元還能到全台哈利波特實體快閃店兌換「6吋嘿美絨毛玩偶」乙隻，秋冬跑趴必備魔法單品，快趁現在一鍵購足！

▲蝦皮購物獨家補貨「中衛哈利波特學院款口罩」，10月19日中午限時開賣！（圖／資料照片）
▲蝦皮購物獨家補貨「中衛哈利波特學院款口罩」，10月19日中午限時開賣！（圖／資料照片）
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