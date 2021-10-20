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北韓疑從潛艦試射飛彈　美稱不構成立即威脅

▲南韓合同參謀本部表示，北韓19日向日本海發射一枚彈道飛彈，疑似從潛艦發射。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓合同參謀本部表示，北韓19日向日本海發射一枚彈道飛彈，疑似從潛艦發射。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-20 08:45:00

（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓合同參謀本部表示，北韓今天向日本海發射一枚彈道飛彈，疑似從潛艦發射；美方表示，這項舉動雖然破壞穩定，但對美國與盟友並不會構成立即威脅。

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美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發表聲明，譴責北韓的舉動，並要求（北韓）避免任何進一步破壞穩定的行動。

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天上午10時17分左右，朝向日本海發射彈道飛彈，發射地點在北韓東部的新浦附近。

法新社報導，北韓發射飛彈的時機，正值南北韓相繼強化武裝，可能掀起朝鮮半島軍備競賽；同時華府與北韓的對話也正停滯不前。

根據南韓合同參謀本部聲明，北韓發射的短程彈道飛彈可能是一枚潛艇發射彈道飛彈（SLBM）。

關鍵是，這枚飛彈究竟是從可以運作的潛艦上發射，還是從海面下平台或是駁船發射。

北韓若被證實能從潛艦發射飛彈，將使軍備提升到新境界，不僅可以到朝鮮半島之外部署，也讓北韓在軍事基地遭到襲擊的情況下，能有還手打擊能力。

外界已知平壤當局持續開發潛艇發射彈道飛彈，並曾在2016與2019年進行2次水下試射。但五角大廈與分析家當時表示，北韓的潛艦飛彈系統還在初步階段，試射很可能是從水中平台發射。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「金（正恩）政權正在發展潛艇發射彈道飛彈，因為他們希望能有更長存的核威攝力，來勒索鄰國與美國。」

他還表示：「北韓的潛艇發射彈道飛彈距離能夠裝配核彈頭發射，很可能還很遙遠；但金（正恩）在政治上不能承受區域軍備競賽落後。」

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）專家申範澈（Shin Beom-chul）告訴法新社，北韓挑釁的根本原因，是因為美國在會談中不改變立場，「平壤試圖展現有能力做出更重大挑釁」。

路透社報導，南韓慶南大學遠東研究所教授金東燁（Kim Dong-yup，譯音）指出，北韓這次試射的是近期曝光過的一批潛艇發射彈道飛彈其中一枚。

北韓在去年10月及今年1月的閱兵遊行，分別展示「北極星4型」與「北極星5型」2新型潛艇發射彈道飛彈。在上週於平壤舉辦的國防展覽，也出現一枚先前未見過的較小型飛彈。

韓國風險評估小組（Korea Risk Group）執行長歐卡洛爾（Chad O'Carroll）表示，北韓近期一連串試射，以及在平壤罕見舉辦國防展覽，顯示北韓在近2年專注於內政和疫情之後，再次把目光放到軍事和國際事務上。

他在推特（Twitter）發文說：「北韓再次試射彈道飛彈，顯示2020到2021年，國內最艱困的時期可能已經過去。平壤通常一次只專注於一件重大戰略議題，所以重新試射（飛彈）可能代表目前優先事項是軍事，然後是外交政策。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1101019

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