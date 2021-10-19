刪Q罷免倒數100小時　烏賊戰術正式登場

距基進黨立委陳柏惟罷免投票日不到100小時，烏賊戰術正式登場！3Q與刪Q陣營，今各自提醒支持者留心對手出奧步。陳柏惟服務處指有人假借3Q之名，半夜打電話拜票，故意造成反感；刪Q陣營則爆，有人幫陳柏惟做網軍，刻意成立群組、丟出容易被抓包的造假抹黑文，營造罷免團體都在抹黑陳柏惟的負面印象。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-19 18:52:48｜2021-10-19 18:55:17
陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」今進入第7天，一早他先在烏日行腳，接著坐高鐵上立法院開會，下午回到參加北勢愛心協會舉辦的公益活動，接著繼續行走沙鹿街區，隊伍晚間將經過已下班的顏寬恒服務處。
有媒體以立法院副院長蔡其昌指：「如果基進黨有需求的話，小英總統願意下來。」詢問是否希望蔡英文總統為他站台？陳柏惟不正面回答，只表示：「我們還是不同政黨，我不會想去控制別人。先將感恩之旅做好，就是對選民最好的交代。」據了解，基進黨將於投票前夜，為陳柏惟在烏日區的高鐵站附近舉辦感性晚會；罷免團體的晚會，則選在龍井區東海藝術街商圈內。
陳柏惟至今未收到投票通知單，媒體詢問，是否擔心背後有人搞鬼？陳柏惟說，自己認識的鄰里長都很認真在發通知，但服務處陸續接到民眾反映，指沒收到投票通知單，已建議選民先詢問鄰里長，若真的里長有發卻沒拿到，再由服務處協助。
刪Q總部也說，不少民眾反映，收到不屬於自己家的投票通知，也有很多人沒收到。由於投票時需戴口罩，辨識度不高，刪Q總部提醒選民，要留心自己的欄位是否已被註記投過票，避免遭冒投，並建議投完票之後留在附近，看看有無可疑人士違法拉票。