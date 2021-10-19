想成為每年1/6的幸運兒? 1,280萬元起排隊搶訂Maserati新世代超跑MC20!

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Maserati MC12依然是車迷眼中難以忘懷的巔峰代表作，不論是符合FIA GT錦標賽規範的限量25部 Stradale道路版；或是為滿足追求終極賽道體驗的私人客戶生產的13輛 Versione Corse賽道版，只要聽聞MC12，沒有人能夠忽視其迷人的傳奇色彩。如今經過多年醞釀，集結品牌百年造車工藝與新世代賽道科技，Maserati再度推出全新中置引擎超跑「MC20」，這個名諱將再度成為瘋迷賽車運動的響亮稱號。
挑戰者精神領航 導入尖端賽道科技
「引擎」決定一輛賽車的能耐；由Maserati Innovation Lab創新實驗室及 Via Delle Nazioni 工作室聯手設計、並由 Viale Ciro Menotti引擎研發中心開發製造的全新MC20動力核心「Nettuno海王星」：搭載源自F1賽車的頂尖技術，採用3.0L V6雙渦輪引擎採90度夾角設計及乾式油底殼；並將雙火星塞系統結合預燃燒室 (Pre-Chamber)，搭配供油壓力高達350bar的雙點火系統 (Twin Injection System)，達到紊流噴射點火效應Turbulent Jet Ignition（TJI），可於7500rpm爆發621匹最大馬力、3000-5500rpm持續輸出730Nm峰值扭力，每公升超過200hp的輸出功率可謂同級之最，達成2.9秒0-100km/h加速、0-200km/h僅需8.8秒，極速超過325km/h的性能表現。
「結構」確保一輛賽車的抗壓穩定性； MC20採用義大利首屈一指的賽車工作室 Dallara打造的單體式碳纖維車艙，搭配鋁合金車體結構及鍛造碳纖維材質，讓整體重量維持在1,500kg內、馬力荷重比僅有2.33kg/hp，在極端駕馭環境下維持車體的高度穩定，提升過彎效率和加速表現。
「懸吊及煞車」串聯車輛與駕駛的默契；具備虛擬轉向軸及防傾桿的前、後雙A臂懸吊系統設定，搭配ELSD電子限滑差速器 (臺灣專屬標配)，為MC20帶來精準敏銳的操控反應；而前6後4活塞Brembo高性能煞車卡鉗搭配碳纖維陶瓷煞車碟盤 (臺灣專屬標配) 所帶來強大制動表現，都是MC20在場上飛馳時，協助駕駛人充分發揮其完整性能的堅實後盾。
造車工藝巔峰之作 引領新世代美學
縱使坐擁Maserati最尖端的賽道科技，MC20劃時代的優雅質感更象徵著品牌全新世代的設計語彙。2020年初登場便驚豔四座，並在2021年橫掃全球重量級汽車設計大獎，一舉囊括德國紅點設計獎「Best of the Best」；EPDA歐洲產品設計獎 「Product Design of the Year」；第36屆法國Festival Automobile International「Most beautiful supercar of 2021」；並為英國GQ雜誌票選為「Super Sports Car of The Year」。
MC20近乎完美的造型設計，絲毫不引響身為超跑的賽道實力；歷經超過2000小時的風洞測試，以及1000次以上的CFD流體力學模擬，在完全沒有任何活動式空力套件或大型尾翼的前提下，便擁有低於0.38Cd的風阻係數；更藉由將空氣導入車底，利用地面效應產生強大下壓力，進一步穩定MC20的動態表現。
位於全新引擎之上，由特殊材質打造的後擋風罩散熱孔以現代主義的方式詮釋三叉戟廠徽，全新開發的輪圈樣式、車前照明的輔助燈組，皆以呼應三叉戟的輪廓構成；而令人驚豔的蝶翼式側掀車門在設計考量上不僅只是為了美觀，更考慮到進出車室的便利性，彰顯Maserati細膩的設計筆觸。
MC20在內裝部分採用極具戰鬥氛圍的駕駛導向設計，由消光碳纖維、黑色麂皮和頂級皮革構築而成：碳纖維三幅式多功能競技方向盤整合引擎點火按鈕及獨立的彈射起步按鈕，並配備Maserati經典的大型固定式換檔撥片；中央鞍座以消光碳纖維包覆，僅呈現駕馭車輛時最需要的重要功能按鈕，其中包含全新設計的駕駛模式旋鈕，讓駕駛人可於「GT」道路模式、「Sport」運動模式、「Corsa」賽道模式 (支援彈射起步)、「Wet」濕滑路面模式、以及「ESC-Off」等多種模式中進行選擇，一坐進車室並能全神貫注於極限操駕之中。
除了令人熱血沸騰的競速本能，MC20也巧妙的平衡了Maserati百年來堅持不懈的GT造車理念，駛向一般道路也能維持舒適的駕乘體驗。頂級皮革包覆的GT跑車座椅提供10向電動調整功能 (6向坐姿、4向腰靠)，全新電子後視鏡為駕駛人帶來毫無遮蔽的完整後向視野，視野前方配備10.25” 高解析度數位儀表板，而中央控台也同樣配備10.25” 觸控式資訊整合系統並搭載最新的MIA智能多媒體系統，可支援無線 Apple CarPlay及Android Auto，此外更標配手機無線充電功能，在熱血操駕之餘，MC20亦能長途駕馭。
Maserati百年精粹MC20正式抵台
Maserati全新推出的中置引擎超跑MC20，薈萃品牌尖端賽道科技並傳承百年GT造車工藝，坐擁3秒內破百加速實力的同時兼具優雅義式美學，建議售價1280萬起，即日起正式在台發表。
預約鑑賞敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968
Maserati官方網站預約：https://www.maserati.com/tw/zh/models/mc20
| MC20技術規格
| 引擎
| 配置
| 3.0L / V6 90° / 雙渦輪增壓
| 缸徑 / 行程
| 88 / 82 mm
| 壓縮比
| 11:1
| 最大馬力
| 630 CV @7500 rpm
| 峰值扭力
| 730 Nm @3000-5500 rpm
| 點火系統
| Maserati Twin Combustion雙燃燒系統 (MTC) / 雙火星塞 / 預燃室
| 噴射系統
| 直接噴射 350 bar + 端口噴射 6 bar
| 進氣系統
| 側置雙渦輪 / 電動洩壓閥
| 潤滑系統
| 乾式油底殼 / 可變排量機油泵
| 正時系統
| 雙頂置凸輪軸 / 可變汽門正時
| 性能數據
| 0-100 km/h
| 2.9 s
| 0-200 Km/h
| 8.8 s
| 極速
| 325 km/h
| 馬力荷重比
| 2.33 kg/hp
| 懸吊及剎車系統
| 懸吊
| 前後軸雙 A 臂、虛擬轉向軸及防傾桿
| 差速器
| 後軸電子限滑差速器 (臺灣專屬標配)
| 剎車
| 前6 後4活塞；前390x36 後360x28碳纖維陶瓷碟盤 (臺灣專屬標配)
| 外觀及內裝配備
| 20吋Birdcage輪圈 (Glossy Dark) / Matte Nero卡鉗
| 蝶翼式側掀車門
| 電子後視鏡
| 10向電動調整GT跑車座椅 (6向坐姿、4向腰靠)
| Alcantara / 頂級皮革內裝
| 消光碳纖維中控飾板
| 碳纖維 / 皮革多功能方向盤
| 鋁質換檔撥片
| 手機無線充電
| 10.25” HD觸控式資訊整合系統 (支援Apple CarPlay、Android Auto)
| 尺寸及重量
| 長 / 寬 / 高
| 4,669 / 1,965 / 1,221 mm
| 軸距
| 2,700 mm
| 前 / 後輪距
| 1,681 / 1,649 mm
| 輪胎
| 前 245/35 ZR 20 / 後 305/30 ZR 20
| 行李廂容量
| 前 50L / 後 100L
| 油箱容量
| 60L
| 車重
| 1,500 kg