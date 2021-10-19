▲ 台鈴智慧電車 eReady Run mini 新車上市 建議售價 79,800 元

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#用你的眼神 跟我一起放閃
許多消費者在選擇電動速克達的第一要件首重外型設計。eReady Run mini 不僅採用 LED 鑽彩魚眼頭燈，前面板導入肌肉線條及動感流線車體，呈現年輕活力的運動感。LED 鑽彩魚眼頭燈外圈環繞碎鑽造型，搭載CNC精密彫刻的加工燈罩凹凸設計，讓 LED 燈透過殼面投射更加吸睛。車尾設計採用與豪華轎車同級的星辰式 LED 尾燈以及分離式後扶手。eReady Run mini 樹立出運動風格的獨特氣質，加上新式超廣角後視鏡，在最佳視線範圍裡應變各種車況。
#貼心就是 給你主動權
eReady Run mini 採用 6.2kw G2 鋁合金水冷永磁同步馬達（相當於 8.31hp 最大馬力輸出），前輪採用 12 吋鋁合金輪圈搭配 220mm 浪花碟盤與雙活塞輻射卡鉗，後輪則是 12 吋鋁合金輪圈 180mm 通風碟搭配單活塞卡鉗，比同級電動車減輕 15%。制動力採 CBS 連動煞車系統搭配五段可調雙槍後避震，能隨著需求自由調整緩和路面不平的不適。eReady Run mini 配有電子倒車鍵，能提供車主一鍵倒車的便利，再加上 eReady 智慧 NFC 鑰匙，簡單一觸除了節省啟動時間外，也減去一般鑰匙的重量負擔。
#一路為你 填滿安全感
針對全家人用車時的各種需求，eReady Run mini 提供配備包含內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬充電插槽、26.5L 大容量置物箱空間；還有省力駐車架設計，優於同級電動車約 11% 的省力效果給予女性輕鬆秒立又穩固的支撐；在車輛防盜安全方面，eReady 全車系也導入了重車等級的 DataDot 微粒防竊辨識系統，將防盜微粒噴灑於車身隱密處，達到最有效的防範措施。
最佳購車時機！二輪界最強五倍券補助方案，搭配購車優惠再加碼抽 Apple 商品
台鈴電車eReady為響應政府的振興五倍券活動，推出五倍券方案，將 5,000 元直接放大成 12,000 元，總共加碼高達 7,000 元。不僅如此，eReady 更提供「超前享樂」，開放民眾不用等到紙本五倍券到手即可提前使用該優惠。在 10/20 至 11/30 期間，來店試乘就送 eReady 時尚手提袋、購買 eReady Run mini 再抽 iPad mini。為慶祝 eReady Run mini 上市，特別舉辦新車賞車會：11/14 於新竹巨城百貨、11/20~11/21 於台北信義新天地A8館南大門。歡迎欲近距離欣賞 eReady Run mini 率性動感之姿的準車主們，不妨趁此機會前來挑選中意的愛車！
搭配地方政府振興換購優惠 最高可享 39,000 元優惠 入手 eReady 旗下車款最低只要 35,980 元起
五倍券優惠遍地開花，以台北市為例，即日起至 12 月 31 日期間，針對淘汰1到4期老舊機車改購置或新購電動機車，台北市民換購電動機車，除了可以獲得政府既有補助 11,000 元~19,000 元外，可額外再申辦新台幣 8,000 元的加碼補助金，加上台鈴的五倍券放大專案 12,000 元，最高可獲得 3 萬 9 千元的優惠，入手 eReady Fun 最低只要 35,980 元起，旗艦運動機種eReady Run 只要 49,000 元起即可輕鬆入手，此補助亦適用eReady Run mini新車，心動價最低只要 40,800 元。除了台北市，電動機車的故鄉桃園市，更是推出振興購車大利多，即日起至 12 月 31 日期間，針對淘汰1到4期老舊機車改購置或新購電動機車，桃園市民若使用振興五倍券或價值 5,000 元的 「桃園好市乘雙券」換購電動機車，除了可以獲得政府既有補助 11,000 元~19,000 元外，可額外再申辦新台幣 7,000 元的加碼補助金。