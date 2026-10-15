民進黨立委賴惠員昨（14）日質詢台北 101 董事長賈永婕時，批評其穿名牌 Dior「不夠純樸」引發輿論反彈，賴惠員昨晚緊急拍片致歉，過往爭議也遭起底；賈永婕今（15）日則曬出兩人牽手逛街 AI 照幽默回應。《NOWNEWS今日新聞》整理事件始末、道歉逐字稿與爭議背景帶您一次看。
🟡批賈永婕穿搭不純樸！拍片道歉逐字稿曝光
台北 101 董事長賈永婕昨（14）日赴立法院財政委員會備詢，身穿黑色無袖上衣搭配白色 Dior 外套。會議尾聲，會議主席、立委賴惠員突然點名賈永婕，公開表示希望她下次「穿得跟我們一樣純樸」，並打斷其說明追問「要繼續辯嗎？」讓賈永婕錯愕回應「絕對尊重國會」。質詢畫面曝光後，大批網友湧入賴惠員臉書痛批「管太寬」、「宛如服儀糾察隊擺官威」，甚至質疑其言論是為民進黨「敗票」，其維基百科更一度被惡搞改為「很愛給人下馬威的立委」。
眼見輿論持續延燒，賴惠員隨後在臉書上傳影片公開致歉，影片完整逐字稿如下：
「我認同總統說的，台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現他個人的風格的權利。在各行各業中，一個人的專業還有認真，從來就不會只是用穿著來評斷。
這件事情一開始，其實就不是用衣著在評斷個人的一個能力。今天早上我跟賈董事長還是坐著同一台電梯到會場，那我也有注意到她的穿著很漂亮。
身為一個立委，也是會議的主席，關於我今天言論的表達方式，原先只是為了反映部分會場裡面的一個觀感，卻出現如此強烈的一個反應，讓我非常的驚訝。之後回看影片，才發現確實有不妥當的地方。
整件事情也造成賈董事長跟社會大眾的不舒服，驚擾到社會大眾，本人深感不安，也會深刻檢討。」
在賴惠員公開致歉後，賈永婕今（15）日一早也在臉書展現高 EQ，轉發一張網友製作的「兩人手牽手逛 Dior」AI 合成照；賈永婕幽默發文笑稱：「哈哈哈太好笑了，到底誰這麼有才啦！Dior 應該要付我們代言費啦！血拼有理，美麗人生。」高明大器的回應引來上萬名網友湧入朝聖點讚。
🟡挺波波牙醫修法惹議！女兒波蘭學歷全遭起底
隨著穿搭風波擴大，網友也翻出賴惠員過往爭議，其中搜尋熱度最高的就是「波波牙醫」事件。2022 年立法院審查《醫師法》修正案期間，賴惠員等多位立委提出 7 項附帶決議，被本土醫界痛批是為赴國外取得醫學學歷的畢業生放寬實習與甄試限制。事後賴惠員被揭露其二女兒正在波蘭就讀牙醫系，因而引發強烈質疑，遭指責在立法過程中未落實利益迴避。
此外，2023 年民進黨立委初選時，同黨競選對手郭貞慧亦公開砲轟賴惠員在臉書聲援波波牙醫時，竟將外國學歷牙醫學生與白色恐怖受難者的「海外黑名單」相提並論，引來本土醫學生、醫師團體及綠營基層的強烈譴責。
🟡賴惠員是誰？醫師老公背景與綠營派系一次看
賴惠員現年 65 歲，早期曾擔任前台南縣長陳唐山夫人的秘書，隨後當選第一、二屆台南市議員，並於 2020 年黨內初選擊敗老將葉宜津進軍國會，目前代表民進黨連任台南市第一選區立委。
在派系歸屬上，賴惠員曾加入民進黨「正國會」，但後續因台南市議長選舉跑票等議題與派系漸行漸遠；近年在選戰與黨內運作上，多被外界視為與賴清德系統密切合作的泛新潮流系成員。
在家庭生活方面，外界高度搜尋的「賴惠員老公」，正是台南在地資深醫師張志仁。賴惠員曾感性表示，丈夫在選舉期間總全力調配看診時間為她輔選，是自己從政的最大後盾；至於網路常出現的「賴惠員兒子」搜尋詞，實際上她與丈夫育有三名女兒，並無兒子。此外，她過往也曾捲入初選影射對手陳筱諭誹謗案（後達成和解獲二審改判無罪），以及中正大學碩士論文遭校方認定有引注瑕疵限期補正等爭議，屢次成為政壇話題焦點。
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台北 101 董事長賈永婕昨（14）日赴立法院財政委員會備詢，身穿黑色無袖上衣搭配白色 Dior 外套。會議尾聲，會議主席、立委賴惠員突然點名賈永婕，公開表示希望她下次「穿得跟我們一樣純樸」，並打斷其說明追問「要繼續辯嗎？」讓賈永婕錯愕回應「絕對尊重國會」。質詢畫面曝光後，大批網友湧入賴惠員臉書痛批「管太寬」、「宛如服儀糾察隊擺官威」，甚至質疑其言論是為民進黨「敗票」，其維基百科更一度被惡搞改為「很愛給人下馬威的立委」。
眼見輿論持續延燒，賴惠員隨後在臉書上傳影片公開致歉，影片完整逐字稿如下：
「我認同總統說的，台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現他個人的風格的權利。在各行各業中，一個人的專業還有認真，從來就不會只是用穿著來評斷。
這件事情一開始，其實就不是用衣著在評斷個人的一個能力。今天早上我跟賈董事長還是坐著同一台電梯到會場，那我也有注意到她的穿著很漂亮。
身為一個立委，也是會議的主席，關於我今天言論的表達方式，原先只是為了反映部分會場裡面的一個觀感，卻出現如此強烈的一個反應，讓我非常的驚訝。之後回看影片，才發現確實有不妥當的地方。
整件事情也造成賈董事長跟社會大眾的不舒服，驚擾到社會大眾，本人深感不安，也會深刻檢討。」
隨著穿搭風波擴大，網友也翻出賴惠員過往爭議，其中搜尋熱度最高的就是「波波牙醫」事件。2022 年立法院審查《醫師法》修正案期間，賴惠員等多位立委提出 7 項附帶決議，被本土醫界痛批是為赴國外取得醫學學歷的畢業生放寬實習與甄試限制。事後賴惠員被揭露其二女兒正在波蘭就讀牙醫系，因而引發強烈質疑，遭指責在立法過程中未落實利益迴避。
此外，2023 年民進黨立委初選時，同黨競選對手郭貞慧亦公開砲轟賴惠員在臉書聲援波波牙醫時，竟將外國學歷牙醫學生與白色恐怖受難者的「海外黑名單」相提並論，引來本土醫學生、醫師團體及綠營基層的強烈譴責。
🟡賴惠員是誰？醫師老公背景與綠營派系一次看
賴惠員現年 65 歲，早期曾擔任前台南縣長陳唐山夫人的秘書，隨後當選第一、二屆台南市議員，並於 2020 年黨內初選擊敗老將葉宜津進軍國會，目前代表民進黨連任台南市第一選區立委。
在派系歸屬上，賴惠員曾加入民進黨「正國會」，但後續因台南市議長選舉跑票等議題與派系漸行漸遠；近年在選戰與黨內運作上，多被外界視為與賴清德系統密切合作的泛新潮流系成員。
在家庭生活方面，外界高度搜尋的「賴惠員老公」，正是台南在地資深醫師張志仁。賴惠員曾感性表示，丈夫在選舉期間總全力調配看診時間為她輔選，是自己從政的最大後盾；至於網路常出現的「賴惠員兒子」搜尋詞，實際上她與丈夫育有三名女兒，並無兒子。此外，她過往也曾捲入初選影射對手陳筱諭誹謗案（後達成和解獲二審改判無罪），以及中正大學碩士論文遭校方認定有引注瑕疵限期補正等爭議，屢次成為政壇話題焦點。