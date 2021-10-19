▲ Gogoro 獲頒「NEXT BIG 國家新創品牌」殊榮 成為台灣創業典範

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國發會主委龔明鑫指出，過去許多企業家為台灣的產業發展打下厚實基礎，而現在新一代的創業家更是勇敢挑戰，讓全世界都對台灣新創生態系刮目相看。「NEXT BIG 國家新創品牌」的得獎者都將是台灣創新發展的明日之星，國發會會透過多元管道，讓 NEXT BIG 的創業故事及創業精神能夠被國內外看見，也將整合資源協助拓展海外市場、促成更多國際合作機會。
Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示：「Gogoro 榮幸成為 NEXT BIG 國家新創品牌，因為台灣是創業家的沃土，擁有全世界最完整的供應鏈、匯聚最優秀而且願意打拚的人才，才能讓 Gogoro 一路穩健成長創造佳績；Gogoro 憑藉創新的力量，改變大家對於能源的使用方式，從 2015 年 Gogoro 智慧電動機車問世以來，不僅打破世俗對於電動機車的想像，Gogoro Network 更是目前全球最大的電池交換網絡。感謝政府的肯定，也期許未來能夠以國際擴張的腳步，讓大家看到 Gogoro 更多的進步。」
引領台灣能源服務產業發展 開創產業新頁
Gogoro 在台創立十年，現已擁有超過 41 萬 PBGN（Power by Gogoro Network）用戶，騎行總公里數突破 40 億公里，累積電池交換超過 2.1 億顆，全體騎士累計已減少超過 3.3 億公斤的二氧化碳排放。Gogoro Network 電池交換系統透過大數據分析與人工智慧，提供穩定、智慧與高效的能源補充方式，也是目前台灣電動機車族群使用率最高的電池交換系統。此外，隨著 Gogoro 智慧電動機車的產品陣線越來越完整，不僅帶動數萬個工作機會，更帶出多個台灣產業中的隱形冠軍，一同走向國際。未來，Gogoro 將為全球市場提供更智慧的能源使用方式，打造最大規模的電池交換生態圈，全力推動電動車輛與能源補充設施及其生態系統的轉換與成長。