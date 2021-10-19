▲ 三款全新電動車登場鴻海科技日 納智捷新一代車型曝光

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Ｍodel C 車款是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化 SUV。鴻海科技日一開場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮乘坐 Ｍodel C 電動車款亮麗現身，一出場就成為全場焦點。嚴陳莉蓮執行長在致詞時表示，裕隆集團將成為鴻華先進產品平台的首發客戶，旗下 LUXGEN 及 CMC 未來都將推出自主品牌電動車款，期許相信未來汽車產業電動化轉型中，結合鴻海的資源與力量，一起攜手把市場做大，帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。
根據 Ｍodel C 的產品技術規格，4.64 公尺的車長擁有 2.86 公尺的軸距，提供 5+2 人座的寬敞舒適空間，以及豐富的置物空間配置，優異的空間規劃，可在擁擠的都會區穿梭自如，也能享受大型車才有乘坐空間。搭配 0.27 低風阻造型設計，性能版本 0 到 100 公里加速度僅需 3.8 秒，並提供 700km 的長續航力。此外，因為得益於平台共享優勢，消費者可望能夠以接近燃油車差距不遠的合理價格 擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電 SUV。
Ｍodel E 車款是以電動車開放平台模組化、彈性化及可客製化等特點為基礎所延伸之旗艦電動乘用車。這款車是鴻華先進與國際知名汽車設計公司賓尼法利納（Pininfarina）共同開發，呈現義式時尚，富含科技未來感的外型設計，產品設定以高端商務、舒適第三生活空間、典雅設計為主要訴求，設計出的科技創新商務豪華 Sedan。今日鴻海科技日上，當鴻海集團郭台銘創辦人親自駕駛 Ｍodel E 出場時，即刻吸引眾人目光，充滿濃厚義式時尚汽車設計工藝的台灣自主研發電動車款，自是成為郭創辦最開心的生日禮物。
Model E 作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，目標中、高端消費客群與商務人士需求，規劃豪華、舒適的車型與內裝，後座空間可成為專屬行動辦公室，搭載科技配備，可將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，另外還有臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等系列智能應用科技導入。性能方面具備高加速、高續航等特點，配合極佳之空氣力學效能與空間效能，結合軟體定義、自動駕駛等高智能技術，為豪華與性能兼具之旗艦車型。
此外，Ｍodel E 具備 750km 超長續航力，可解決電動車用戶里程焦慮的痛點，同時，憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，動力性能輸出可達到約 750 匹馬力，0 到 100 公里加速僅需 2.8 秒，優於市面同級車款，逼近一級方程式賽車的水準！
迎接未來汽車市場變革，創新嶄新的移動體驗，裕隆集團以在台灣汽車產業深耕數十年的能量，支持鴻華先進持續投入開放平台自主研發，同時，持續耕耘自主品牌電動車領域，集團旗下 LUXGEN 及 CMC 將以 MIH 平台推出電動車自主品牌，LUXGEN 將成為鴻華先進在台灣第一個客戶，Ｍodel C 休旅車、Ｍodel E 轎車可望成為 LUXGEN 下一個世代產品，未來，將承襲既有 LUXGEN 全產品設定，以「智能 X 綠能 X 車聯」的產品概念持續與市場見面，滿足所有用車族群需求配合未來新能源產品的到來。同時，裕隆集團也將持續建構電動車水平服務價值鏈，為市場提供嶄新的移動體驗。