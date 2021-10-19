▲ 限量 30 台！Infiniti Q50 300GT Shadow Edition 搭載魅影套件登場

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Q50 300GT 將跑格設計理念融入車身設計，車頭以低伸寬敞的進氣壩及肌肉感線條展現侵略霸氣，搭配流體運動折線，勾勒出側邊湧浪式車身曲線，加上車尾流線化設計，型塑迷人且吸睛的動感跑格。本次全台限量 30 台「Q50 300GT Shadow Edition」以 SILVER SPORT 車規為基礎，搭配獨特魅影特仕套件，包含魅影黑水箱護罩、魅影黑後視鏡、魅影黑頂篷及 19 吋魅影黑曜鋁圈。
300hp 強悍動能 展現極致動力
Infiniti Q50 300GT 搭載 3.0 升 V6 雙渦輪高效引擎，憑藉鋁合金材質實現引擎本體輕量化，其優異的動力輸出表現，能釋放出 300 hp 最大馬力及 400Nm 最大扭力(註3)。Q50 300GT Shadow Edition，配備「Dynamic Digital Suspension」 動態數位懸吊系統，透過系統監控車身側傾、震動及彈跳速率，動態即時反應最佳化懸吊阻尼，提升轉向的穩定性以及車身操控，搭配 19 吋鋁合金鋁圈、雙前輪四活塞卡鉗、14 吋通風碟煞、跑車化座椅、換檔波片等運動化配備，從細節處滿足駕駛剽悍性能的操駕渴望。
智慧駕駛科技 安全守護馭樂
除盡情享受豐沛強悍動力外， Q50 300GT Shadow Edition 亦配置 ProACTIVE 智慧駕駛科技，具備 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，同時監控前車與前前車，當預測到前車與前前車有追撞或碰撞意外可能時，將立即警示駕駛爭取更多反應時間，並搭配 FEB 自動急停輔助系統，降低碰撞發生機率。其他科技如 ICC 全速域智慧定速系統、DCA 車距控制輔助系統、LDP 車道偏移預防系統、BCI 倒車後撞預防系統、AVM 環景顯示附 MOD 物體偵測等安全配備，為您提供完整保護，守護駕駛與乘客安全。
限定車色 限量販售
Infiniti Q50 300GT Shadow Edition，限定晨曦白、魅夜黑、湛海藍三款車色，每色各 10 台進行販售，提供重視獨特外型與品味的車主另一種選擇，全台限量 30 台，建議售價 199 萬元。 Q50 300GT Shadow Edition 建議售價
SILVER SPORT 車規 / 車色
限量台數
建議售價
晨曦白
10 台
199 萬元
魅夜黑
10 台
湛海藍
10 台