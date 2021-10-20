高度成熟 ─ Kymco S7/S7R電動機車極短暫試騎

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如前文所說的本次S7R體驗會，有分為賽道與道路兩部分，但賽道體驗部分需要穿著全套皮衣等裝備，畢竟我們不是專職機車線媒體，無常態準備機車所需裝備，因此只能放棄賽道體驗的部分，僅進行道路試騎，但是當天媒體眾多，每一家媒體每款車只能分到15分鐘的試騎時間，還得扣掉拍照時間，所以每款車真正騎乘的時間，前後加起來可能都不到3分鐘，實在無法告訴大家太多深刻的感想。
首先介紹本次體驗會的主角，也就是目前Kymco電動機車產品中的性能旗艦S7R，其基本架構與S7相同，尺碼與當前GP125等大眾化125c.c.速克達相仿，不過透過簡潔、有稜有角的線條設計，讓S7R與S7看起來顯得更俐落有型，同時還具備電動機車該有的前衛感，造型上頗為討喜。
S7R在動力上搭載一具輸出功率7.2kW的電動馬達，雖然並不市場上最大功率車款，但憑藉較輕的車重，性能數據的確優於對手，而與S7不同的是，S7R配置了ETS電控兩檔自動變速系統，透過變檔讓加速更為順暢，且高速延展性也有所強化，原廠公布的0~50km/h起步加速時間為3.5秒，極速則為95km/h。
在極為短暫的騎程時間中，可以感受到擁有多年製造機車經驗的Kymco，打造全新世代電動車，並沒有為了追求造型或動力湧現的猛爆感而犧牲整體騎乘的協調性，在騎乘的人體工學與行路質感都相當優異，不會像Gogoro騎起來總覺得哪裡卡卡的，相較之下，就連PBGN聯盟內、同有製造機車較多經驗的盟友所重新調校的車款，騎起來也都普遍比Gogoro旗下車款來的順暢些。
在全力加速的過程中，可以感受到比較細緻且線性的動力輸出感受，不是一股腦兒的把動力全部倒出來，即便S7R加速能力相當強，但不會有那種忽然快到讓人好像掌握的不安定感，給予騎乘者的信心相當高。礙於試騎時間實在太短，無法有更深的體驗，就只能期待Kymco日後能再安排更長時間的體驗行程了。
而除了S7R，活動當天S7與i-One也都提供媒體道路試騎，不過時間同樣是15分鐘，相較於S7R，S7外觀上少了坐墊紅色縫線、前方斜板與坐墊後方的紅色R字，動力系統完全相同，只是未配置ETS電控兩檔自動變速系統，所以在性能數據上略微降低，0~50km/h起步加速時間為3.7秒，極速則為92km/h。
實際起來，在性能數據上的些微差距體感真的很難感受得到，大概是在末段加速的延展會略低一些，全力跑騎來依然相當帶勁，而不像S7R那麼強調運動性能的S7也多了一項實用的倒車功能，這對於要將車輛移出路邊停車格時特別受用，就不用再費力拉車了。
由於騎乘的時間真的很少，但就如同前文所說的，這兩款車成熟度極高，同時騎乘起來的協調性也非常棒，Kymco製造機車數十年的底蘊嶄露無遺；既然產品自身競爭力相當強，目前Kymco推動電動機車最大的痛點當然還是在換電便利性上，畢竟現階段換電站布建還不算完整，依據計畫必須得等到2021年底才全台才至少會有1000座換電站，但比較令人憂心的是，至9月底具辦本次體驗活動的同時，也是第500座換電站開通的日子，在Kymco的簡報中顯示，多數仍為電池數量較低的便利站，雖然有建置便捷、易於快速布建的優點，但每站僅能提供4顆電池，且Kymco在9月份電動機車銷量達216輛，默默就成為市場第二名，若持續成長下去，車口數增加，就會有電池供應量不足的疑慮，雖然Kymco希望藉由「尊榮換電」服務來補足，但若換電便利性沒有提升到一定程度，依然會影響消費者購買意願，因此，在產品本身沒啥大問題下，建構更完善的換電網路，反而才是Kymco所要克服的重要課題。
S7R規格表：
S7規格表：