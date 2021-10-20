LINE貼圖藏「崩潰版」！用戶全愣：沒看過 日本人也傻眼
LINE是現在台灣人最常使用的社群通訊軟體，其有通話功能、群組對話等等，還有許多可愛的貼圖，用來辦公以及聯繫親友都相當方便。不過，近日就有用戶發現LINE裡面有一些隱藏版的崩潰貼圖，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 07:00:25｜2021-10-20 07:01:12
原PO在「Dcard」貼文指出「大家的手機加加減減都有一些自己喜歡的Line貼圖，但大家有看過這種貼圖嗎？」只見貼出的多張截圖，該貼圖不是一般單一貼圖，而是整尾的秋刀魚、烤肉串、玉米、長條培根分割好幾塊，一次傳完就會佔滿整個版面，還有單個貼圖但卻意義不明的，例如花椰菜、衛生紙等等。
貼文一出，網友紛紛回應「這啥貼圖啊....完全沒看過」、「收到過衛生紙，還是那種揉過的，連配字都沒有，當下整個黑人問號」、「這種是專門在敷衍人用的吧」、「有夠意義不明的…要傳給夠熟的朋友才不會被白眼吧」、「男友曾經傳衛生紙給我，當下真的反應太真實，覺得貼圖太爛」、「我朋友有買珍珠的＝＝真的意義不明」。
而也有日本網友分享秋刀魚款的貼圖在推特，不少日本用戶也直言「還蠻好笑www」、「收到這個還真不知道怎麼反應呢www」、「熟人限定」、「這是什麼圖案呢...怎麼會做成貼圖」、「要夠好的朋友才能傳」。（編輯：張嘉哲）