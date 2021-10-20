頂級性能款推出前的開胃菜，Honda Civic Si率先於北美市場發表!

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新一代Honda Civic Si仍以1.5升渦輪增壓引擎為基礎，不過最大馬力已提升至200匹，雖然比起前一代少了5匹馬力，不過原廠強調260 Nm的扭力峰值最大出力點比起過去提前了300轉，而介於6,000-6,500 rpm的轉速紅線區域可榨出更多的馬力，同時透過減輕飛輪重量26%使得油門反應更快，亦提升更多的性能感受，另外雙迴圈排氣系統加速排氣效率達27%，搭配主動排氣聲浪控制系統使車艙內能感受到更為熱血的排氣聲浪。
車體部分的強化其抗扭性比起前代提升了8%，抗彎曲性則提高了13%，並在後軸加寬了12.7mm與加長35.5mm軸距的條件下讓動態反應更容易保持穩定狀態，另外與標準車型相比其懸吊的前彈簧硬度增加了8%後彈簧則增加54%，避震器的阻尼係數也為了Si車型做了特別調教，同時加強避震器上座強度使其過彎的負載能力更為優異，為了進一步提升穩定性導入了Type R的上、下控制臂結構，同時加粗了前、後防傾桿使其大幅降低過彎的側傾程度，剛性提升60%的方向機惰桿搭配235/40 R18的性能跑胎亦能提升轉向的操作手感。
為了區分Civic Si與標準車型的不同在外觀上採用更具侵略性的保桿設計，前保桿下方的導流翼板設計搭配尾廂蓋上的鴨尾尾翼在高速下能發揮更多的下壓力表現，並透過雙出排氣尾管作為性能宣示的一大重點，腳踩的五幅雙肋式薰黑輪圈及主打的炙熱橙車色是Civic Si的專屬配備；車艙部分則換上包覆性更強的賽車座椅，椅背上還繡有專屬Si字樣，同時在車門、方向盤、排檔桿、中央扶手等處皆以紅色縫線帶出更多的熱血氛圍，另外7吋數位儀表與9吋的中控觸控螢幕同樣是Si車型的標準配備，搭配頂級的Bose音響系統在12支喇叭的催化下在享受排氣聲浪之餘也能感受高品質的聆聽饗宴。目前Honda尚未公布Civic Si的正式售價，不過已預告最快在年底前就會在北美各經銷商看見其身影。