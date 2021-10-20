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MLB／貝林傑起死回生彈　道奇終於對勇士開胡

▲道奇隊Cody Bellinger。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊Cody Bellinger。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-20 09:56:31

道奇隊今天在國聯冠軍系列賽以6:5逆轉擊敗勇士，8局下Cody Bellinger （貝林傑）轟出追平3分砲，幫助道奇起死回生，加上當家球星Mookie Betts擊出致勝安，道奇就在系列賽扳回一城，目前系列賽以1:2暫時落後。

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道奇隊回到主場，球迷相當瘋狂，雖然Corey Seager首局就開轟領先2分，但勇士隊反撲來得早，面對道奇先發Walker Buehler，4局上就由Joc Pederson敲出安打追分，Adam Duvall左外野安打追平比數，Dansby Swanson在滿壘狀況下又敲安超前，前一場擊出再見安打的Eddie Rosario獲保送又擠回分數，勇士單局攻下4分反超。

不過道奇一直到8局下才展開反擊，Will Smith8局下首名打者敲安上壘後，AJ Pollock也敲中外野安打，Bellinger面對Luke Jackson，一棒轟出右外野3分砲，讓道奇球迷瘋狂。

道奇打線還未停歇，Chris Taylor又敲安上壘，此時勇士換投為Jesse Chavez，沒想到還是擋不住Mookie Betts，被他擊出右外野超前安打，也讓勇士無力回天。

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