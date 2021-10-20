北韓測試新型潛射飛彈　聯合國安理會急閉門商討

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KCNA的報導未提到領導人金正恩，顯示試射當時金正恩並不在場。
法新社報導，北韓官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）發布的照片顯示，黑白相間的飛彈從平靜的水域中直竄天際，拖著火光和煙霧，還有一張照片是一艘潛艦浮出水面。
分析家指出，勞動新聞畫面中出現的飛彈，似乎是平壤當局上週在國防展上展出的其中一枚。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家潘達（Ankit Panda）在推特寫道：「北韓從潛艦上首度試射一枚新型、先前未經測試的飛彈，有點是在炫耀。不過，這枚飛彈是從KN23/KN24飛彈使用的同個推進器射出，因此他們很有信心不會爆炸。」
根據美國智庫「核子威脅倡議」（Nuclear Threat Initiative）2018年所做分析，這艘實驗性的船艦「似乎只能發射單一一枚彈道飛彈」，而且每隔幾天就必須浮出水面，操作實用性有所侷限。
昨天的測試是在大型海軍造船廠所在的新浦（Sinpo）附近進行，正值南北韓相繼強化自己的武器能力，可能釀成朝鮮半島軍備競賽，同時華府與平壤間的對話也陷入停滯。
知情南韓消息人士向法新社表示，這枚飛彈飛行約590公里，最高高度為60公里。
白宮強調，北韓試射飛彈的行為是一種威脅，只能凸顯與平壤當局對話的「迫切」必要。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在媒體簡報會上說道：「我們依然願意在沒有前提的情況下，於任何時間地點召開會議。」
外交消息人士透露，在英國和美國要求下，聯合國安全理事會今天下午將針對北韓試射飛彈一事召開緊急閉門會議。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101020