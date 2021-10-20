陳宗彥不知大陸是哪國　郭國文認主流、吳思瑤高度肯定

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民進黨立委黃世杰認為，防疫記者會開了這麼久，凝聚國家的整體認同，大家在防疫上是共同體，對於自己的國家跟主權意識都很清楚。「大陸」跟「中國」用語是長年以來的問題，主流民意不會在名字上打轉，但確實大家都是認同兩邊互相主權獨立、互不隸屬，講「中國」或講「大陸」講的都是非台灣的另一個國家。



