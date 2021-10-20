陳宗彥不知大陸是哪國 郭國文認主流、吳思瑤高度肯定
疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨日回應媒體提問時表示，「你講『大陸』我實在不知道是哪個國家」，引起廣大討論，網路上也出現不少支持的聲浪。民進黨立委郭國文今（20）日說，這樣的說法就是台灣目前的主流認知，幾十年前反共抗俄才會講「大陸」，現在大家都是講「中國」了；民進黨立委吳思瑤也說，陳宗彥是大聲說出年輕世代的心聲，她給予高度肯定；民進黨立委何志偉也說，稱國號「中國」才是尊重，因為歐洲、美洲、非洲很多大陸，還有海洋大陸板塊，「我們不要進入地質學的討論」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-20 11:57:36｜2021-10-20 13:13:03
針對陳宗彥表示「你講『大陸』我實在不知道是哪個國家」之發言，引起各界廣大討論，網路上也有諸多支持聲浪。郭國文表示，這講法是目前台灣人的主流認知，因為大部分人對中國就是講「中國」，很少人講「大陸」代稱中國。這應該是幾十年前「反共抗俄」的年代才會講「大陸」，即便後來有修正成「中國大陸」，但現在都是講「中國」了，如果又跳回去以前的講法，大家一時之間真的不知道是美洲、歐洲還是甚麼。
吳思瑤表示，陳宗彥是「真男人，已戀愛」，她說，這樣的講法網路上一面倒的讚聲，自己也當然覺得這就是很習慣的講法，「我也都是講中國，對我來講就是中國，有個官員這樣發言就是好事」。
吳思瑤也說，陳宗彥是大聲說出年輕世代的心聲，他又是防疫副指揮官、內政部次長，大家都有我們是同國的感觸，對於這樣的發言，她給予高度肯定。吳也說，這也不是刻意挑釁，就是回應媒體提問時再去確認清楚，就也觸動了大家長久以來的點。
何志偉也說，他覺得稱國號才是真正的尊重，因為大陸有歐洲大陸、美洲大陸或是非洲大陸，有很多大陸，五大洲都是不同大陸，還有海洋大陸板塊，「我們不要進入地質學的討論」，稱國號就是比較尊重也比較精準的說法，特別又是在講疫苗這個重要的議題時。
民進黨立委洪申翰也說，自己是念科學的，講大陸是哪個大陸，確實不是那麼精確，只講大陸 在科學上可能是美洲、歐洲、非洲，陳宗彥就是把這樣的說法再釐清更清楚。
民進黨立委黃世杰認為，防疫記者會開了這麼久，凝聚國家的整體認同，大家在防疫上是共同體，對於自己的國家跟主權意識都很清楚。「大陸」跟「中國」用語是長年以來的問題，主流民意不會在名字上打轉，但確實大家都是認同兩邊互相主權獨立、互不隸屬，講「中國」或講「大陸」講的都是非台灣的另一個國家。