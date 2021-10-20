以前超紅現在已消失？眾人激推「這一物」：台版魷魚遊戲
隨著年紀漸長，小時候玩的物品一定跟現在不一樣，對許多人來說這些都是「回不去的記憶」。一名網友在臉書詢問過去曾風靡一時但現在已消失的東西有哪些？PO文一出沒想到最多網友指名「這一物」！
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 15:08:44
原PO在臉書社團《爆廢公社》好奇詢問大家，「說一個以前很紅！但現在已經消失的東西？」不少人一開始都想到關於飲食：「7-11的思樂冰」、「雪克33」、「蚵仔味細麵」、「QOO，有種果汁真好喝，喝的時候酷～喝完臉紅紅～」、「麥當勞奶昔」。
對於無形的東西也有人表達意見，有網友認為以前的流行音樂比較好聽，過去有10元及50元鈔票現在只有銅板，《無名小站》是抒發心情的好地方，《Foxy》雖然常常有病毒，但當時是許多人下載檔案的好去處，小時候每年過年都會收到紅包，長大出社會後卻只能包紅包給別人，通訊軟體則有《即時通》與《ICQ》。
然而不少人也提到小時候的玩具：「超商迪士尼公仔，我還留著兩組」、「CD隨身聽」、「Nokia手機以及海豚機，加上七彩燈光天線」、「B.B.CALL與電子雞」，不過最多人提到的，則是同年的玩具「尪仔仙（鬥片）」，大部分的網友都說：「小時候都叫它拼拼！還塗立可白增加厚度咧！」、「以前蒐集一整桶，都被媽媽當垃圾丟掉了」、「小時候跟人家組隊對戰，好像台版魷魚遊戲」。（編輯：陳珮瑜）