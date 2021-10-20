城中城大火善款湧入　傳多人意圖假冒請領

截至今（20）日下午3點止，「1014城中城火災事故案」指定捐款共計6865筆，累計金額已達1億7169萬餘元，但現在卻傳出有人意圖冒領補助，當地府北里長林傳富就透露，這些天陸續看到多名明明不住在城中城大樓的民眾想要闖關申請，對此高雄市政府就表示，一定會嚴加審查，不浪費民眾的愛心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-20 15:46:08
高雄市政府自10月18日起開始受理受災戶租屋及依親補助每戶9萬元補助，並在火場附近提供民眾一對一的服務窗口，但人就在當地協助忙進忙出的府北里長林傳富在媒體聯訪時卻透露，城中城產權複雜，租客出入複雜，政府機關要查明是否真的住戶的確有難度。
林傳富說，近期就遇到至少5名前租戶或是民眾想要闖關，甚至有一名擁有城中城多間房屋的包租公，都假裝是城中城的住民，想去申請9萬元的租屋津貼，幸好他及時發現沒能讓這些人得逞。
社會局專委黃慧琦強調，這筆善款將優先運用在死者家屬和傷者的協助，有關於實際居住在大樓的住戶，經過實質審查之後，也會有相關的房屋津貼協助住民另外租屋自立，至於外界擔心會不會有人冒名申請，社會局會蒐集相關佐證資料，實質審查，杜絕這樣的現象，讓善款用在應該運用的人身上。
社會局說，善款規劃運用於罹難者、傷者及災民慰問金、租屋補助、喪葬費用、旅館安置及家屬（含外籍）食宿費用，後續規劃運用於傷者長期醫療及出院後復建、中長期安置計畫協助，要將每一分民眾的愛心都能妥善運用在受災民眾身上，用政府和民間力量助災戶重新生活。