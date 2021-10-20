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創黨主席江鵬堅是臥底？謝長廷駁斥、蘇貞昌：肯定他貢獻

▲行政院長蘇貞昌表示，江鵬堅是民進黨創黨主席，在那個年代敢創黨且又擔任黨主席，是多麼勇敢、不簡單的事。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌表示，江鵬堅是民進黨創黨主席，在那個年代敢創黨且又擔任黨主席，是多麼勇敢、不簡單的事。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2021-10-20 15:54:52｜2021-10-20 15:56:32

前民進黨主席施明德指出，另位前民進黨主席江鵬堅是調查局臥底，引發討論。行政院長蘇貞昌今（20）日下午視察彰化鐵路立體化規劃及扇形車庫時受訪表示，他特別懷念江鵬堅，也肯定他的貢獻，在那個年代敢創黨又擔任黨主席，相當勇敢也不簡單；駐日大使謝長廷則透過臉書表示，江鵬堅是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實，他從沒有去調查局工作且已經過世，還活著的朋友有義務替江澄清。

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蘇貞昌表示，台灣經過全世界最長的戒嚴，當年國民黨用各種手段來監控人民、壓迫許多受害者，直到今天還餘悸猶存、傷痛難分。轉型正義就是在發掘真相，也希望能夠達到了解真相、和解團結一起向前走的目標。

蘇貞昌說，江鵬堅是民進黨創黨主席，在那個年代敢創黨且又擔任黨主席，是多麼勇敢、不簡單，也讓民進黨從無到有，一直走到今天。「我知道江主席已經在天上，他不能為自己講任何話，但我特別懷念他，也要肯定他所做的貢獻，希望大家一起建設這個國家，也更團結向前走」。

謝長廷則說，戒嚴時期、國民黨、蔣經國不可能容許民進黨創黨，不管誰多少監控、誰被佈建、收買或臥底，政治看結果，民進黨創黨成功，堂堂溪水出前村，這是國民黨情治單位在台灣的最大挫敗，也很多人因此被處罰、冰凍或調職，當然也會展開報復。

謝長廷說，要珍惜創黨先進的智慧、勇氣和奮鬥的成果，團結、珍惜、呵護，持續守護台灣。不要因一些沒有根據或誇大傳言而喪失自信。他也強調，最近指江鵬堅是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實，江從沒有去調查局工作也已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。

謝長廷也提到，台灣戒嚴時代，人性普通扭曲，有很多醜陋一面，不論哪一黨的人，包括一些道德魔人自己，但是只要沒有害人，都是「醜而不惡」而已，如還能在緊要關頭救人或救台灣，那就是醜陋的高貴面，台灣文化要從醜陋中發現台灣人性高貴善良的一面，才能建立自信和驕傲。

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