基進黨：外傳刪Q一票買到3萬元　陳柏惟稱「沒有聽說」

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楊文元質疑，罷免門檻需7萬多票，如果一票3萬元，金額將近22億元，有誰付得出來？「可以告訴我們，去哪裡領嗎？」他質疑陳子瑜不向中央選委會、司法檢調系統檢舉，反而不求證便轉貼網友發文帶風向，是赤裸裸的抹黑，缺乏基本道德。
陳子瑜回應說，他接到自稱任職中央科學研究院航空所的網友反映，指長輩傳聞「投贊成罷免就可以領3萬元」令他感到焦慮，他獲得網友同意才貼出，同時也將訊息轉告調查局，他的目的是提出討論，尊重對方提告的權利。
從立院趕回大肚繼續苦行的陳柏惟，下午被媒體問及此事，表示剛剛在高鐵上才知道此事，還不清楚細節。陳柏惟說：「我們這陣子的發言，被糾正到小數點了，我一直要求團隊成員冷靜、對外要謹言慎行，但每個人都是獨立思考的個體，我們永遠只能控制自己。」至於一票3萬的說法，「我個人沒有這樣子的聽說。」
陳柏惟說，台中海線地區長期以來，有這樣（買票）的風聲和傳聞，大部份民眾都是耳聞此事，至於有沒有，「我無法經手、無法參與，呼籲法務部應該重視這種挑戰司法的行為。」
大腸花論壇發起人音地大帝也在臉書發文，指陳柏惟服務處接到民眾反映，指陳柏惟每票買1萬元，要求民眾投不同意罷免票。音地大帝笑陳柏惟：「依他的財力只能買441票（指財產申報有441萬存款），連里長都選不上。」
陳柏惟說，罷免到了後期。有太多難以查證的謠言和傳聞，連他坐高鐵睡覺都可以扯他沒有苦行。「我以前上節目就說過，自己一天睡三次，一次床上、兩次高鐵。這陣子出現的埋伏或反串，都很沒有必要。」