勇兔不藏喜訊「要等3個月」　穩交張書偉當見習爸媽

周宜霈（大牙）、林筵諭（勇兔）今（20）日出席台視、三立《一個屋簷下》卡司記者會，2人在戲裡飾演異父異母的姊妹，重組家庭的關係緊張，與她們13年前參加《我愛黑澀會》的經歷頗為相似，勇兔笑憶當時很怕大牙：「比方說會被念為什麼跳舞不穿高跟鞋？妳知道自己腿看起來有多短嗎？她是為了妳好，可是我就覺得『學姊兇屁啊』。」現在2人是同門師姊妹，感情升溫不少，大牙還是勇兔狗女兒的乾媽，在拍這部戲時常常互相視訊互相開解煩惱，大牙笑說：「電話打來就沒什麼好事。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-20 18:50:57
勇兔和張書偉感情穩定，2人從勇兔媽媽的屏東流浪動物狗園挑了1貓1狗回家飼養，增溫彼此感情，勇兔媽媽還問小倆口：「你們有想好要養貓狗嗎？有小孩之後會更累喔。」催生暗示濃厚，勇兔說已經見過彼此家長，媽媽覺得張書偉不錯，但是婚事順其自然，還沒有被張書偉求婚，「看他誠意到哪」，問及張書偉做過最貼心的一件事？勇兔說：「他會主動早起，但我們家貓狗去吃飯、大便，就為了讓我多睡一下。」
大牙5月和小7歲的羽球教練男友阿廖師登記結婚，明天她過37歲生日，大牙說：「老公有訂餐廳慶生，我跟他說不要送禮物，因為買房子了，錢不要亂花。」她和老公在汐止買了1千萬預售屋，因為老公是家中唯一男丁，大牙坦言正努力拚做人，和張書偉穩定交往的勇兔則說：「我們也是順其自然，有好消息的話會跟大家講，但是要等3個月以後。」乍聽之下以為小倆口快了，勇兔連忙否認：「賭上我的人生，現在真的沒有懷孕。」
《一個屋簷下》由周孝安、周宜霈、盧彥澤、米可白、楊子儀、林筳諭、潘逸安、何宜珊、陳玹宇、于婷以及陳文山及吳佳姍領銜主演，《生生世世》原班人馬製作人潘逸群、導演洪于茹、楊志堅打造。11月8日每周一至周五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出，愛奇藝、LINE TV也能觀賞。