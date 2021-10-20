反駁施明德　謝長廷列點回應3大質疑：經法院認證非線民

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謝長廷以「敬答施明德先生三個對我的質疑」為開頭，分別做出解釋。謝長廷說，他曾經跟江鵬堅是同扶輪社、同律師辦公室、擔任過他的競選總幹事，在他當主席時任社運部督導，對他的過往有一定的了解。他曾親口告訴過謝，1964年律師考試發表前有考上調查局，但他沒有去就職；在美麗島事件時，他已經是律師，不是調查局的職員，調查局如何派他去黨外臥底？這點必須謹慎求證。
謝長廷表示，他當然不想惹麻煩，但江鵬堅已經過世，也不能任人羞辱，還活著的朋友有責任出來澄清，這是做人的基本、他的家屬也是這樣期待。謝指出，今天看相關報導果然並不是他向調查局的報告文，而是黨外助選團等影印資料等，而家屬的說法是這些資料本來就是施明正放在江鵬堅家中的資料，施明正已經過世，江鵬堅自己罹癌，所以交代家屬還給施明德。江鵬堅常和施明正在一起，討論寫作或其他用途，寄放那裡也有可能。除非真的拿出林忠正講的有江給調查局的報告.不然僅憑施先生一人説詞，就判定他是臥底，對於故人的名節，還有家屬的感受，將心比心，是不夠尊重。
謝還強調，江鵬堅是建黨小組10人之一，如果他是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？施先生一貫都說民進黨建黨日期，蔣經國早就知道，一切蔣都有掌握，但蔣經國的機要室主任說，蔣是組黨當天經他通知才知道，李登輝前總統日記也明載蔣經國事先不知道。他還反問「我們應該相信上面兩人的說法比較客觀不是嗎？」。
第二個質疑是，調查局前副局長高明輝指控說他是特務的問題，謝長廷反稱1991年調查局侵入清大校園，逮補獨台會學生廖偉程及牧師多人，就是高明輝主持，大家都在討論線民末稍問題，有人說應該往上追溯，他就是主導加害的一個，現在為什麼變成由他來指認誰是特務，這不荒謬嗎？而且後來這些事情都有到法院，他都否認有説過或有看到或記不得。他在審判中說提到他當時有定期和警總開會。
謝長廷也說，民進黨建黨時，高明輝主持監控業務，他有沒有蒐集到祕密建黨日期的情資報給蔣經國呢？這點問高應該最知道，施先生可以向他求證，如他們沒有收到報告，証明沒有線民或線民沒有報告，這就是值得慶幸的智慧如人性善良高貴面。
最後一個質疑為為什麼謝不到法院提告施先生，讓真相大白？謝長廷則稱，施先生早年反抗獨裁專制，對台灣民主化有貢獻，而且也任過民進黨主席，他不會因其晚年的言行，而抹煞他對於過去的肯定，也不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。
不過謝長廷也說，他有利用其他民事官司，讓高明輝、謝育男都到法院作證了，他們明確承認沒有掌握民進黨建黨日期，所以被國安單位追究了責任。
謝長廷最後強調，他不是線民，沒有拿薪水，也沒有代號、化名，這些也經法院多次調查並有公文書確認在案。