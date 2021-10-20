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反駁施明德　謝長廷列點回應3大質疑：經法院認證非線民

▲反駁施明德「長期臥底」質疑，駐日謝長廷列點回應，強調他為經法院認證非線民。（圖／NOWnew資料照）
▲反駁施明德「長期臥底」質疑，駐日謝長廷列點回應，強調他為經法院認證非線民。（圖／NOWnew資料照）

記者林莞茜／綜合報導

2021-10-20 23:12:46

近日民進黨創黨主席江鵬堅遭爆料稱為調查局派到黨外作為長期臥底，對此駐日代表謝長廷否認此事，反被前民進黨主席施明德質疑同為情治人員。今（20）日晚間，謝長廷在臉書上，針對施明德的3個質疑列點解答，更稱自己並非為線民。

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謝長廷以「敬答施明德先生三個對我的質疑」為開頭，分別做出解釋。謝長廷說，他曾經跟江鵬堅是同扶輪社、同律師辦公室、擔任過他的競選總幹事，在他當主席時任社運部督導，對他的過往有一定的了解。他曾親口告訴過謝，1964年律師考試發表前有考上調查局，但他沒有去就職；在美麗島事件時，他已經是律師，不是調查局的職員，調查局如何派他去黨外臥底？這點必須謹慎求證。

謝長廷表示，他當然不想惹麻煩，但江鵬堅已經過世，也不能任人羞辱，還活著的朋友有責任出來澄清，這是做人的基本、他的家屬也是這樣期待。謝指出，今天看相關報導果然並不是他向調查局的報告文，而是黨外助選團等影印資料等，而家屬的說法是這些資料本來就是施明正放在江鵬堅家中的資料，施明正已經過世，江鵬堅自己罹癌，所以交代家屬還給施明德。江鵬堅常和施明正在一起，討論寫作或其他用途，寄放那裡也有可能。除非真的拿出林忠正講的有江給調查局的報告.不然僅憑施先生一人説詞，就判定他是臥底，對於故人的名節，還有家屬的感受，將心比心，是不夠尊重。

謝還強調，江鵬堅是建黨小組10人之一，如果他是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？施先生一貫都說民進黨建黨日期，蔣經國早就知道，一切蔣都有掌握，但蔣經國的機要室主任說，蔣是組黨當天經他通知才知道，李登輝前總統日記也明載蔣經國事先不知道。他還反問「我們應該相信上面兩人的說法比較客觀不是嗎？」。

第二個質疑是，調查局前副局長高明輝指控說他是特務的問題，謝長廷反稱1991年調查局侵入清大校園，逮補獨台會學生廖偉程及牧師多人，就是高明輝主持，大家都在討論線民末稍問題，有人說應該往上追溯，他就是主導加害的一個，現在為什麼變成由他來指認誰是特務，這不荒謬嗎？而且後來這些事情都有到法院，他都否認有説過或有看到或記不得。他在審判中說提到他當時有定期和警總開會。

謝長廷也說，民進黨建黨時，高明輝主持監控業務，他有沒有蒐集到祕密建黨日期的情資報給蔣經國呢？這點問高應該最知道，施先生可以向他求證，如他們沒有收到報告，証明沒有線民或線民沒有報告，這就是值得慶幸的智慧如人性善良高貴面。

最後一個質疑為為什麼謝不到法院提告施先生，讓真相大白？謝長廷則稱，施先生早年反抗獨裁專制，對台灣民主化有貢獻，而且也任過民進黨主席，他不會因其晚年的言行，而抹煞他對於過去的肯定，也不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。

不過謝長廷也說，他有利用其他民事官司，讓高明輝、謝育男都到法院作證了，他們明確承認沒有掌握民進黨建黨日期，所以被國安單位追究了責任。

謝長廷最後強調，他不是線民，沒有拿薪水，也沒有代號、化名，這些也經法院多次調查並有公文書確認在案。

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