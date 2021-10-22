鬧鐘一響萌貓就開啟撒嬌模式 男子為了陪牠調早半小時！
男子凱斯到獸醫院領養一隻小貓，這隻小毛球不僅愛黏人，甚至只要鬧鐘一響，就一定要躺在把拔胸前盡情呼嚕討抱抱，讓凱斯完全捨不得離開，不得不將鬧鐘調早半小時，以便享受與愛貓的「天倫之樂」！
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 06:32:00
凱斯Keith Reszoly的母親某日在獸醫院得知有一窩小貓咪剛被救援到這裡，正在為牠們找家，於是建議凱斯應該認養一隻。原本他很猶豫，畢竟已有四年沒有過過有貓的生活，但還是聽了母親的建議到獸醫院看看，沒想到其中一隻叫做葛蕾希Gracie的小貓完全不怕生地爬上他們的大腿討抱抱，凱斯立刻被融化並領養牠回家。剛到新家的葛蕾希非常喜愛牠的新把拔，無論他走到哪裡就跟到哪裡，並且在當天晚上就窩在凱斯的懷裡睡覺。
葛蕾希非常堅持一睡醒就要跟凱斯依偎在一起、跟他撒嬌被摸摸後才肯起床，漸漸地牠發現只要鬧鐘響，凱斯就會醒，於是牠知道這是與把拔獨處時光的「暗號」，一聽見鬧鈴馬上就跳到他的胸前大聲呼嚕討抱抱，而凱斯為了滿足牠的需求，竟然特地將鬧鐘調早半小時，以確保自己有足夠的時間陪伴葛蕾希！現在葛蕾希已超過一歲，雖然身體已經長大，但唯一不變的是牠仍然堅持每天被凱斯擁抱，享受與把拔的放閃時光呢！（編輯：陳珮瑜） 來看看這對放閃的父女，簡直羨慕一堆貓奴了！