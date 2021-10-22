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鬧鐘一響萌貓就開啟撒嬌模式　男子為了陪牠調早半小時！

▲葛蕾希每天早上一定都要窩在把拔身上撒嬌（圖／Love Meow）
▲葛蕾希每天早上一定都要窩在把拔身上撒嬌（圖／Love Meow）

編輯中心/綜合報導

2021-10-22 06:32:00

男子凱斯到獸醫院領養一隻小貓，這隻小毛球不僅愛黏人，甚至只要鬧鐘一響，就一定要躺在把拔胸前盡情呼嚕討抱抱，讓凱斯完全捨不得離開，不得不將鬧鐘調早半小時，以便享受與愛貓的「天倫之樂」！

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▲葛蕾希：這個位置是本喵專屬的！（圖／Love Meow）
▲葛蕾希：這個位置是本喵專屬的！（圖／Love Meow）
▲葛蕾希愛黏把拔，只好把牠放在上衣帽子裡隨身帶著走（圖／Love Meow）
▲葛蕾希愛黏把拔，只好把牠放在上衣帽子裡隨身帶著走（圖／Love Meow）

凱斯Keith Reszoly的母親某日在獸醫院得知有一窩小貓咪剛被救援到這裡，正在為牠們找家，於是建議凱斯應該認養一隻。原本他很猶豫，畢竟已有四年沒有過過有貓的生活，但還是聽了母親的建議到獸醫院看看，沒想到其中一隻叫做葛蕾希Gracie的小貓完全不怕生地爬上他們的大腿討抱抱，凱斯立刻被融化並領養牠回家。剛到新家的葛蕾希非常喜愛牠的新把拔，無論他走到哪裡就跟到哪裡，並且在當天晚上就窩在凱斯的懷裡睡覺。

▲晚上也一定要緊緊貼著把拔！（圖／Love Meow）
▲晚上也一定要緊緊貼著把拔！（圖／Love Meow）
▲即使把拔在打電腦也要窩在他身上（圖／Love Meow）
▲即使把拔在打電腦也要窩在他身上（圖／Love Meow）
▲長大了也一樣沒有變（圖／Love Meow）
▲長大了也一樣沒有變（圖／Love Meow）

葛蕾希非常堅持一睡醒就要跟凱斯依偎在一起、跟他撒嬌被摸摸後才肯起床，漸漸地牠發現只要鬧鐘響，凱斯就會醒，於是牠知道這是與把拔獨處時光的「暗號」，一聽見鬧鈴馬上就跳到他的胸前大聲呼嚕討抱抱，而凱斯為了滿足牠的需求，竟然特地將鬧鐘調早半小時，以確保自己有足夠的時間陪伴葛蕾希！現在葛蕾希已超過一歲，雖然身體已經長大，但唯一不變的是牠仍然堅持每天被凱斯擁抱，享受與把拔的放閃時光呢！（編輯：陳珮瑜）

▲凱斯為了滿足葛蕾希愛撒嬌的慾望，特地將鬧鐘調早半小時，可以慢慢地摸摸牠跟牠說話（圖／Love Meow）
▲凱斯為了滿足葛蕾希愛撒嬌的慾望，特地將鬧鐘調早半小時，可以慢慢地摸摸牠跟牠說話（圖／Love Meow）
來看看這對放閃的父女，簡直羨慕一堆貓奴了！


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