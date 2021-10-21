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恆春古城散步導覽
到墾丁這麼多次，我總是沒有好好認識恆春鎮，跟著「島風行旅」最新推出的恆春古城免費散步導覽，第一次走進南門圓環中，看著現代化的車子環繞古城門周邊，感覺真奇妙！南門是目前恆春四城門中結構保存最完整的城門，清光緒元年建造，當年可是通往鵝鑾鼻和墾丁方向的交通要道。也走訪恆春郡役所、恆春信用組合等，看看隱身在小鎮中的特殊建築，30分鐘的輕巧版遊程，讓人邊走邊拍邊玩，彷彿走入恆春的前世今生。
食魚教育吃對海鮮護海洋
來到海邊，遊客總會想吃海鮮，但你知道要挑對海鮮，才能友善海洋哦！島風行旅的食魚教育體驗，老師從分享海洋魚類資源枯竭現況，一直到教我們如何挑對海鮮、了解魚該怎麼處理，並實際動手把當地新鮮捕撈的烏尾鮗去鱗、片肉，將魚肉搗碎，手作魚肉魚丸，沒有任何添加物，魚湯、魚丸都鮮甜。
另外，回家的時候少不了要採購一些好吃好喝的伴手禮，位於恆春老街上的森社場所是個好去處，距離恆春轉運站步行僅一分鐘，位置方便，還提供行李寄放服務，也可以直接在這預訂恆春半島數十條的生態旅遊行程。這兒蒐羅了琳琅滿目的恆春半島農特產，買來送朋友最道地！
落山風下半島限定美味
黑豆：年底到隔年春天是滿州黑豆產季，原生種小黑豆耐鹽又耐風，顆粒雖小，但經社區媽媽手炒成熟黑豆，香氣厚實。
蘿蔔乾：使用恆春龍水冬季限定特產小蘿蔔，恆春人暱稱「牛杙仔」，抹上粗鹽，做日光浴，曬出甘甜風味。
麻油：恆春龍水社區有著豐沛的湧泉，孕育十多公傾的有機稻作區，除了稻米外，也栽種黑芝麻，製油香氣濃郁。
港口茶：滿州港口茶是全國最低海拔茶區，茶葉吸收了恆春半島的強勁海風，讓港口茶喝起來更加濃厚醇香、耐泡回甘。
景點資訊
島風行旅
地址：屏東縣恆春鎮中山路39號
電話：08-888-1400
網址：www.windtravel.me
FB：恆春半島慢慢遊
遊程：恆春古城免費散步導覽需於官網預訂，每週六日及國定假日早上十點出發，全程約30分鐘。食魚教育半日遊每人860元，兩人一組材料包括刀具、一條魚。其餘遊程可洽詢官網。
森社場所
地址：屏東縣恆春鎮中山路39號
電話：08-888-3939
網址：www.pingtunglife.com
FB：森社場所 – Lishan Eco Com
時間：請見粉專公告
這篇文章 屏東墾丁｜在地深耕永續旅遊 達人領路走入恆春古城前世今生 最早出現於 行遍天下旅遊網