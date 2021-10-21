檸檬水能美白減肥？專家揭「3點」打臉：喝錯變胖又傷胃

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第一「喝原汁太酸，加糖熱量爆」，有些人受不了檸檬的酸味，會加入糖或蜂蜜一起享用，雖然檸檬原汁100g僅30大卡，熱量很低，但若加一匙糖，會再暴增60大卡，如果真的想喝，建議加白開水即可；第二「易刺激胃酸分泌」，空腹喝檸檬水，易刺激胃粘膜及胃酸分泌，特別是敏感者，長期飲用更容易傷胃，要注意自己腸胃狀況。
第三「檸檬汁的維他命C含量其實沒特別高」，很多人都有檸檬=維他命C超高的刻板印象（因為酸），但其實一顆檸檬搾汁，維生素C僅20.6mg，比一顆芭樂的385.7mg還低，如果是單純想補充維他命C的人，建議吃芭樂跟新鮮蔬果，都是不錯的。
高敏敏說，其實檸檬不只有做成檸檬水的功用，並分享4種方法，更健康美味；第一「檸檬切片放水中，提高飲水量」，建議不愛喝白開水的人，可以在水中加入檸檬片，或滴幾滴檸檬汁提味，來增加喝水量及喝水的樂趣；第二「檸檬汁入菜促進鐵質吸收」，檸檬含有維他命C，能夠促進鐵質的吸收。
第三「做小杯檸檬醋飲，清爽開胃」，建議喜歡檸檬風味的人，可以自製檸檬醋，飯前飯後偶爾來一小杯醋飲，除了幫助開胃、也能解膩；第四「檸檬皮放冰箱，清新除臭」，用完的檸檬皮不要丟，可以切成小塊放在冰箱角落，讓冰箱保持好味道。
此外，也有很多人認為檸檬水能幫助腸胃蠕動，但其實起床時喝一杯水，就能維持腸道正常功能。最後，高敏敏也提醒，建議健康成人，每日維生素C攝取量為100 mg～勿超過2000 mg上限，維生素C是水溶性的營養素，吃多會隨著尿液排出 ，有研究發現，當攝取至超過1000 mg時，身體吸收量可能降一半，因此少量分次攝取為佳。（編輯：郭佩蓉）
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