台股再跳戰萬七！盤中漲逾120點 電子、航運相對強勢
美股昨（20）日漲跌互見，台北股市今日開盤漲16.64點，加權股價指數以16904.46點開出，9點半過後攻高向上挑戰萬七，盤中漲逾120點，來到17012點附近。權值股台積電早盤漲5元，來到603元。聯發科漲2%、旺宏漲約2%。航運相對強勢，陽明、萬海漲2%多。
記者許家禎/台北報導
2021-10-21 10:14:07｜2021-10-21 10:16:53
道瓊工業指數20日上漲152.03點，或0.43%，收35,609.34點；標普500指數上漲16.56點，或0.37%，收4,536.19點；那斯達克綜合指數下跌7.41點，或0.05%，收15,121.68點；費城半導體指數下跌7.23點，或0.21%，收3,374.22點。
台北股市今日開盤漲16.64點，加權股價指數以16904.46點開出，走勢開高走高，早盤10點過後漲120多點，來到17012點站回萬七。權值股台積電早盤漲5元，來到603元。聯發科漲2%，來到922元。鴻海漲約1%，來到108.5元。聯電借券餘額大幅攀升，罕見遭列為注意股票，再加上美光控告竊密案恐生變數，雖然聯電回應深信司法、不受雜音干擾，但今日聯電股價弱勢走跌，盤中跌0.3%，來到58.5元。
而盤面相對強勢的有航運，長榮早盤漲近2%，來到93.4元。陽明與萬海漲2%以上，分別來到90.6元與164.5元。傳產中橡膠工業走強，泰豐、台橡與鑫永銓漲2到4%多。另外，中國大陸限電影響台廠，但寶成表示公司反應速度快，目前搶租8台發電機，滿手訂單不影響，產能利用率持續發揮到極致，忙著消化訂單，今日股價走揚，盤中漲超過1.3%，來到34元。