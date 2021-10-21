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美核准莫德納、嬌生疫苗為追加劑　可不同牌混打

▲美國食品暨藥物管理局（FDA）授權莫德納和嬌生新冠疫苗作為追加劑，並允許美國民眾選擇與原先接種廠牌不同的疫苗進行施打。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國食品暨藥物管理局（FDA）授權莫德納和嬌生新冠疫苗作為追加劑，並允許美國民眾選擇與原先接種廠牌不同的疫苗進行施打。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-21 11:12:41

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天授權莫德納（Moderna）和嬌生（J& J）COVID-19疫苗作為追加劑，還說美國民眾可選擇與原先接種廠牌不同的疫苗進行施打。

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FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）聲明指出：「這些獲授權加強劑的使用，對延續人體對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的保護相當重要。」她說，數據顯示，在一些完整接種疫苗的人口中，疫苗有效性可能隨時間而減弱。

路透社報導，具高傳染性Delta變異株在部分已完整接種疫苗的人口身上出現了突破性感染，這項決定為美國數以百萬計民眾注射追加劑鋪平道路。

FDA先前已授權輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗作為追加劑，允許65歲以上人口、有重症風險族群，以及因工作而暴露在病毒下的族群，得以在首輪疫苗接種後至少6個月，施打追加劑來增加保護力。

FDA顧問小組上週表決通過，建議對上述族群注射第3劑莫德納疫苗。莫德納追加劑強度為原先注射疫苗的一半。

這個小組也建議讓接種一劑嬌生疫苗的所有民眾，在至少兩個月後接種第2劑。

FDA官員上週表示，依據以色列數據，他們考慮將施打輝瑞/BioNTech追加劑的民眾年齡限制放寬至40歲。在以色列，民眾已普遍施打輝瑞/BioNTech追加劑。

白宮8月宣布廣泛施打追加劑計畫後，美國FDA和疾病管制暨預防中心（CDC）在批准追加劑方面面臨壓力。

顧問小組召開會議，針對美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）就混打疫苗等研究進行討論，這項研究為458名參與者混打輝瑞/BioNTech、莫德納和嬌生疫苗。

數據顯示，最初接種嬌生COVID-19疫苗的民眾接著施打輝瑞或莫德納疫苗後，會出現較強的免疫反應，而成年人混打不同廠牌的追加劑安全無虞。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1101021

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