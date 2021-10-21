習近平強推歷史決議　意圖消除分歧解決統治困境

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美國之音（VOA）報導，吳國光在接受專訪時表示，過去20、30年，中共掌權者在鄧小平建立的權錢交易架構下，都發財致富了，所以他們都「極力維護鄧的那一套」，自然恐懼毛澤東的極權主義。
吳國光認為，習近平意圖透過中共黨史上第3個歷史決議的制定「把毛和鄧捏到一起」，把中共高層菁英的思想「統一在他的框架內」。
他解釋說，鄧小平的理想是把「市場經濟」和共產黨「一黨專制的政治制度」捏在一起。而當時中國經濟力量太弱，他要促進「市場經濟」這一面，但也絕不放鬆「一黨專制」壟斷權力這一面。
吳國光指出，到了習近平時代，他要加強的是共產黨「權力壟斷、掌控一切」。權貴們如果只看重私家經濟利益，以後「我就對你不起了，我就要搞你」。但要是「乖乖地聽我的，你照樣發財致富」。因此，跟著習近平走的那些「白手套」們，相信以後「大有發財的機會」。
至於這項歷史決議會如何評價1989年六四事件，吳國光說，可以預判一定會「高度肯定」當時的鎮壓。因為，當時這就是鄧小平顯示共產黨壟斷權力的決心和立場，並把市場經濟控制在他設定架構內的最鮮明表示，習近平「一定是支持這個東西的」。
此外，吳國光針對2022年中共第20次全國代表大會（中共20大）的權力布局認為，習近平的連任道路早已被鋪平，已無障礙。如今，習近平已是中共黨史上對政治局委員掌控程度最高的黨魁。但習近平的目標是，透過20大的權力再分配過程，進一步提高對政治局常委的掌控，這才是障礙。
吳國光認為，障礙就在於習近平要的太多，但其他人也各有想要的。然而，習近平可用政策行為打擊這些人背後的力量，達到威懾作用。因此，如果2022年夏天有1或數名政治局委員落馬，他不會覺得奇怪，那就是習近平在「敲山震虎」。（編輯：繆宗翰）1101021