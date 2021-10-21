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PLG／聯盟首起交易案！鋼鐵人換來彭俊諺送走2023年首輪

▲P.League+ 例行賽 桃園領航猿彭俊諺。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲P.League+ 例行賽 桃園領航猿彭俊諺。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-21 13:53:56｜2021-10-21 14:05:18

P. LEAGUE+ 今日（10/21）公佈桃園領航猿及高雄鋼鐵人的交易案，經桃園領航猿與高雄鋼鐵人雙方球團協調同意，高雄鋼鐵人將以2023年首輪選秀權向桃園領航猿交易後衛彭俊諺，這是PLG首次涉及球員的交易案。兩隊來函聯盟進行共同報備之程序，經聯盟審核確定此交易案成立，特發此新聞稿進行公告。

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鋼鐵人隊因前鋒張伯維涉及酒駕事件，加上目前鋼鐵人整體陣容也需要補強，外傳會有一名國手資歷的球員加入，加上呂政儒、陳又暐等球員，主場將於鳳山體育館舉行賽事。

彭俊諺說：「感謝桃園璞園、桃園領航猿球團過去11年的照顧，生涯首度轉隊，心情有點複雜。但很榮幸參與聯盟歷史時刻，我會用場上表現，來回應高雄鋼鐵人球團對我的肯定，盡力幫助球隊。」

彭俊諺優秀的傳導與組織能力，是高雄鋼鐵人看中他的最大原因，上季彭俊諺在桃園領航猿場均上場20分鐘，並傳出4.6次助攻，力壓新竹街口攻城獅人氣球星高國豪，成為聯盟本土助攻王，廣闊的傳球視野與節奏掌控備受肯定。

如今彭俊諺加入高雄鋼鐵人，預期能與選秀榜眼陳又瑋，共同擔任場上指揮官，並發揮他多年征戰賽場的經驗，帶領年輕後衛群出戰，彭俊諺表示，像又瑋身材素質已是中華隊等級，自己就是盡可能幫助後輩適應聯盟強度，讓他們打出身價。

彭俊諺自2011年加入SBL璞園隊開始，曾5 度隨隊拿下SBL總冠軍，更多次入選國家隊出征國際賽，資歷與經驗都相當豐富，去年P. LEAGUE+首個賽季，代表桃園領航猿出賽也備受重用，更在球季末前往中國挑戰NBL舞台，如今成為高雄鋼鐵人的一份子，彭俊諺期待能與教練、隊友以及球團建立良好的關係，彭俊諺說：「相信大家目標只有一個，就是要衝擊總冠軍，我也會盡力完成教練的期望。」

彭俊諺生涯首度轉隊，一路南下來到高雄，他回想過去到高雄參賽的經驗，「高雄人真的非常熱情!」未來他將與高雄鋼鐵人球迷常見面，他想跟粉絲們說，「球隊不會讓大家失望的，新球季我們會展現新球風，表現新面貌，拿到好成績給球迷看。」


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