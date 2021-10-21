辦喜宴一桌「不到3萬」NG？新娘暴怒想悔婚：已經很退讓
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅。不過婚宴該花多少錢也有潛規則嗎？就有位準新娘抱怨男方辦婚宴「一桌不到3萬能看嗎？」揚言乾脆婚也別結了，還說自己大學同學一桌都要6萬，「我已經很退讓了」，衝擊發言引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 15:03:12
原PO在「爆料公社」分享了準新娘與準新郎的對話截圖，只見女方直嗆「你到底懂不懂行情，一桌不到3萬能看嗎？」更咄咄逼人要男方「說話啊！要不然婚不用結了啦。」男方則回覆說「要說什麼？兩萬多的流水席就非常好了，菜色也很多，我搞不懂你在堅持什麼？」女方回嗆「我說了！我家要辦在飯店！」強調自己周遭沒有人一桌低於3萬，大學同學還有一桌6萬的，「我已經很退讓了，傳出去我一桌辦不到3萬的，能聽嗎？」不滿當初男方家誇口說會出喜宴錢，現在卻捨不得花錢，「要不要乾脆婚也別結了？你不挺我還在那邊出餿主意」。
原PO憤憤不平表示，「你們男方要怎麼辦，辦多少錢，不關我的事；但我娘家這邊的喜宴，我就是要在飯店，我不可能給我親戚我朋友吃一桌3萬以下的宴席，什麼流水席路邊攤，那是丟你的臉，更讓我沒面子！更何況我又沒要求你辦頂級6萬，一桌4萬你就唉唉叫不停，一直說太浪費，而且我家親朋好友才18桌，又不是上百桌」。更直言「真的開始懷疑我選錯人了」。
不過大多數網友卻不站在女方這一邊，紛紛留言吐槽說「不知是吃重要？還是祝福重要？」、「吃飯而已，飯店一桌2萬以上就不錯了！你知道南部一桌1.2萬到1.8萬就很迷人了嗎？賓客吃完就忘了啦」、「請個客要多高檔的啦？是要面子嗎」、「看完突然覺得不敢結婚了」、「開始慶幸自己單身了」。（編輯：倪浩軒）