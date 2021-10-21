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共享機車好騎到想買回家！行家曝：用這招自動賺購車折扣

▲越來越多人通勤、聚會或週末出遊，選擇共享機車代步。（圖／資料照片）
▲越來越多人通勤、聚會或週末出遊，選擇共享機車代步。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-21 17:30:00

隨著消費者環保意識提升，越來越多人改用電動車，或是改搭乘大眾運輸再搭配共享機車，既能減少二氧化碳的排放，又可以讓你走到哪租到哪，擺脫受租還地點和汽車停車不易的束縛。其中辨識度極高、App操作簡單便捷的GoShare，提供多種款式的 Gogoro電動機車，最受到消費者青睞，網路上就有不少人分享，因為租用GoShare 後騎上癮了，最後忍不住入坑將家裡的老舊機車換掉，買一台屬於自己Gogoro。

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▲不少消費者騎GoShare的良好使用體驗而上癮，忍不住入坑買了Gogoro。（圖／Gogoro師大和平門市、理家小姐Ashlee臉書專頁）
▲不少消費者騎GoShare的良好使用體驗而上癮，忍不住入坑買了Gogoro。（圖／Gogoro師大和平門市、理家小姐Ashlee臉書專頁）
有門市分享，客人原本只是騎GoShare去學校上課，不但自己騎到想買Gogoro，買完沒幾小時，又推坑家人再買一台；還有媽媽為了環保與孩子安全著想，也從租用共享機車開始，最後直接入手Gogoro。也有網友表示：「騎Goshare的體驗還不錯，二十年來買的第二台機車，獻給了Gogoro。」

知情網友指出，現在騎GoShare就能零門檻拿到Gogoro的購車折扣，年底前買車省很大！GoShare最近在自家 App 內推出「小豬撲滿」的功能，騎一趟就自動累積 50 元Gogoro購車金，而且使用花旗銀行饗樂卡支付，每騎一趟還能加碼累積到150 元購車金。12/31前到Gogoro門市買車就能兌換，最高直接現折4400元，再搭配振興五倍券與縣市電動機車新購補助，買車價格直接砍半。活動一推出，就有超狂網友一天騎GoShare達成累積4400元，隔天立馬買車折抵。也吸引 GoShare 忠實粉絲曬出自己的累積進度：「超便利」、「超好騎的啦」，還計畫累積完成後買新車送媽媽。

▲現在騎 GoShare 就自動零門檻累積 Gogoro 夢想金，有網友 Po 出一天就達成累積 4400 元，隔天手刀買車折抵。（圖／GoShare 臉書粉絲專頁）
▲現在騎 GoShare 就自動零門檻累積 Gogoro 夢想金，有網友 Po 出一天就達成累積 4400 元，隔天手刀買車折抵。（圖／GoShare 臉書粉絲專頁）
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