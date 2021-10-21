共享機車好騎到想買回家！行家曝：用這招自動賺購車折扣
隨著消費者環保意識提升，越來越多人改用電動車，或是改搭乘大眾運輸再搭配共享機車，既能減少二氧化碳的排放，又可以讓你走到哪租到哪，擺脫受租還地點和汽車停車不易的束縛。其中辨識度極高、App操作簡單便捷的GoShare，提供多種款式的 Gogoro電動機車，最受到消費者青睞，網路上就有不少人分享，因為租用GoShare 後騎上癮了，最後忍不住入坑將家裡的老舊機車換掉，買一台屬於自己Gogoro。
生活中心/綜合報導
2021-10-21 17:30:00
有門市分享，客人原本只是騎GoShare去學校上課，不但自己騎到想買Gogoro，買完沒幾小時，又推坑家人再買一台；還有媽媽為了環保與孩子安全著想，也從租用共享機車開始，最後直接入手Gogoro。也有網友表示：「騎Goshare的體驗還不錯，二十年來買的第二台機車，獻給了Gogoro。」
知情網友指出，現在騎GoShare就能零門檻拿到Gogoro的購車折扣，年底前買車省很大！GoShare最近在自家 App 內推出「小豬撲滿」的功能，騎一趟就自動累積 50 元Gogoro購車金，而且使用花旗銀行饗樂卡支付，每騎一趟還能加碼累積到150 元購車金。12/31前到Gogoro門市買車就能兌換，最高直接現折4400元，再搭配振興五倍券與縣市電動機車新購補助，買車價格直接砍半。活動一推出，就有超狂網友一天騎GoShare達成累積4400元，隔天立馬買車折抵。也吸引 GoShare 忠實粉絲曬出自己的累積進度：「超便利」、「超好騎的啦」，還計畫累積完成後買新車送媽媽。