特企／抗通膨！中悦建設「一品匯」周邊利多保值首選

我是廣告 請繼續往下閱讀
豪宅業者發現，過去一年多來因新冠肺炎疫情，企業主紛紛減緩全球各地的商務移動，自己和家庭成員返台、停留台灣時間大增，對於寬闊、舒適的居家空間，以及社區完善軟硬體服務品質需求大增。
「一品匯」為知名豪宅建商中悦建設機構在蘆洲所推出的首座豪宅，規劃25層SRC豪邸，各戶120坪、140坪大尺度空間，過去推出即吸引不少當地客戶矚目，亦曾創下蘆洲豪宅市場最高總價9700萬、最高單價每坪58萬的記錄，近期建商再將地主精華保留戶釋出，開價5字頭，搶攻台北豪宅高端客層。由於價格僅為台北市郊豪宅的五成、台北市區豪宅的三成，吸引不少台北士林、天母一帶想要更大空間、優質鄰居群聚的高端換屋客層關注。
值得注意的是，大漢溪北都市計劃中的蘆洲南北側農業區專案已進入通盤檢討的審議，過去蘆北地區以傳統工業為主的都市型態，將搖身一變，成為結合商業、休閒、居住的水岸宜居環境，區內交通動線大幅改善，擁有捷運環狀線第二階段Y20站及Y22站，新北市府亦著手規劃五泰輕軌計畫，區域發展將以大眾運輸導向規劃發展，同時因緊鄰淡水河及二重疏洪道等水岸空間，搭配人行步道、景觀綠軸，將成為更優質的休閒遊憩空間。
房地產業者認為，過去三蘆地區因產業型態，房市發展受限，隨都市計畫通盤檢討進行，未來大幅改善居住環境，與台北一橋之隔、與相對親民的房價，可望複製眾多重劃區成功發展經驗，成為人口移居的新重鎮，擁有良好區段環境、住戶素質與建商口碑的房產，將成為通膨時代來臨的置產首選。
一品匯
網址：https://bit.ly/3lGzCfS