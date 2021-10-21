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特企／抗通膨！中悦建設「一品匯」周邊利多保值首選

▲蘆洲25層SRC豪邸「一品匯」曾創每坪單價58萬成交紀錄，近期建商再將地主精華保留戶釋出，開價5字頭，搶攻台北豪宅高端客層。（圖／資料照片）
▲蘆洲25層SRC豪邸「一品匯」曾創每坪單價58萬成交紀錄，近期建商再將地主精華保留戶釋出，開價5字頭，搶攻台北豪宅高端客層。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-21 17:06:27

通膨壓力日深，具抗通膨、保值的資產吸睛，不少富豪提高高端不動產的資產配置，帶動台北豪宅市場量價齊揚，隨著豪宅成屋日趨稀有，不少富人聚落成形，具有長線增值潛力地段、均質鄰居群聚的豪宅社區，變得炙手可熱。

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近年房市熱絡，全台各地豪宅屢攀新高價，信義計畫區、大安森林公園超豪宅最高單價直逼每坪300萬元，台北市超過30個豪宅社區最高單價越過每坪200萬關卡，即使不少台北市郊區蛋白區的新建豪宅，也屢傳成交單價越過每坪百萬。利率探底、台商資金回流，富豪紛紛將資金轉進高端不動產，同時兼具自住、為二代置產、個人與公司資產配置的多重效益，帶動沉寂以久的豪宅市場交易量回升，價格天花板一再往上墊高。

豪宅業者發現，過去一年多來因新冠肺炎疫情，企業主紛紛減緩全球各地的商務移動，自己和家庭成員返台、停留台灣時間大增，對於寬闊、舒適的居家空間，以及社區完善軟硬體服務品質需求大增。

「一品匯」為知名豪宅建商中悦建設機構在蘆洲所推出的首座豪宅，規劃25層SRC豪邸，各戶120坪、140坪大尺度空間，過去推出即吸引不少當地客戶矚目，亦曾創下蘆洲豪宅市場最高總價9700萬、最高單價每坪58萬的記錄，近期建商再將地主精華保留戶釋出，開價5字頭，搶攻台北豪宅高端客層。由於價格僅為台北市郊豪宅的五成、台北市區豪宅的三成，吸引不少台北士林、天母一帶想要更大空間、優質鄰居群聚的高端換屋客層關注。

值得注意的是，大漢溪北都市計劃中的蘆洲南北側農業區專案已進入通盤檢討的審議，過去蘆北地區以傳統工業為主的都市型態，將搖身一變，成為結合商業、休閒、居住的水岸宜居環境，區內交通動線大幅改善，擁有捷運環狀線第二階段Y20站及Y22站，新北市府亦著手規劃五泰輕軌計畫，區域發展將以大眾運輸導向規劃發展，同時因緊鄰淡水河及二重疏洪道等水岸空間，搭配人行步道、景觀綠軸，將成為更優質的休閒遊憩空間。

房地產業者認為，過去三蘆地區因產業型態，房市發展受限，隨都市計畫通盤檢討進行，未來大幅改善居住環境，與台北一橋之隔、與相對親民的房價，可望複製眾多重劃區成功發展經驗，成為人口移居的新重鎮，擁有良好區段環境、住戶素質與建商口碑的房產，將成為通膨時代來臨的置產首選。

一品匯

網址：https://bit.ly/3lGzCfS

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