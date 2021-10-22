NOW早報／刪Q罷免投票日就在明天！時力反對、民眾黨中立

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時力立委王婉諭指出，自去年開始，國民黨勢力便鋪天蓋地對本土派的政治人物進行報復性罷免，一次一次缺乏正當性的罷免投票，消磨的不僅是民眾對於政治人物的信心，更是台灣好不容易建立起的民主基石。
時力立委邱顯智也反對罷免，他認為國民黨與地方勢力的緊密合作，只為了讓黑金復辟，國民黨傾全黨之力的汙衊抹黑，只為了重振政黨士氣。邱顯智強調，政治人物不該成為報復性罷免的復仇對象。
台灣民眾黨則是對罷免案保持中立，立委高虹安表示，黨中央下達指令，對於陳柏惟罷免案要保持中立，所以被問及陳柏惟罷免案看法時，回答都很謹慎小心。
民眾黨5位立委中，蔡壁如只有對陳柏惟10年前發生的車禍肇逃事件發表看法，她批評綠營民代、網路意見領袖到陳柏惟的臉書上留言加油，痛批民進黨是雙標政黨。但是對於是不是支持「刪Q」，蔡壁如表示，尊重地方民意的選擇。民眾黨內部則評估，如果陳柏惟罷免案過關，民眾黨會派人投入立委補選。
今日天氣／冷空氣南下！北東濕冷 小心局部大雨發生
中央氣象局預報，今（22）日北台灣地區整天都有降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢會更明顯，並有局部大雨發生機率，東部、東南部及中部山區也有局部降雨，其他地方雲量增多，也有零星降雨可能。
溫度方面，今天北台灣地區高溫約在21度左右，東部、東南部及中部地區約25至27度，南部地區約28至30度，感受上較溫暖舒適，夜間低溫北台灣約18、19度左右，局部近山區平地溫度會更低一些，其他地區低溫約19至21度，早晚感受較涼，請多留意日夜溫差的變化。
第二波動滋券中籤號碼出爐 幸運兒怎麼領用看這裡秒懂
中央八大部會推出的加碼振興券近期陸續抽出，教育部體育署推出「動滋券」，每份面額500元，總數200萬份。昨（21）日上午由跆拳道男神劉威廷抽出第二波幸運兒，總共有973萬3686人符合資格，中籤號碼為身份證後2碼為91、11、04、18、57，後3碼為498、756，總共有50萬386人中籤，中籤者昨天下午5時起會陸續收到簡訊通知。
第二波抽獎結束後，動滋券還剩下2次抽籤機會，分別是在10月28日及11月4日，至今尚未登記動滋券的民眾，現在仍可至「振興五倍券共通平台」登記參加後續梯次抽籤！
金宣虎暖男形象一夕崩塌 知情者爆：疑經紀公司幕後操作
韓國男星金宣虎近日演出的《海岸村恰恰恰》讓他爆紅，卻無預警遭到前女友爆料誘逼墮胎，負面新聞隨之而來。女方也發聲明表示，已收到金宣虎道歉，兩人誤會已解開，爆料文章已刪除，看似事件暫告一段落，沒想到，有知情人士透露，這一切事件疑似是經紀公司在搞鬼，預告過幾天會向媒體公開內幕。
據韓媒報導，這名爆料者自稱是認識金宣虎與其前女友的熟人，在金宣虎的醜聞爆發後，爆料者便在IG上放出跟金宣虎相關內容，更直言金宣虎此次的醜聞與經紀公司有關，指出該經紀公司在簽約期間，會要藝人把不利的事情都攤開來一起商量，一開始是為了管理藝人，若藝人想離開公司，到後來便利用此弱點不放人，文中強烈暗示此事與經紀公司幕後操盤有關。
而該帳號有8萬多人追蹤，還引起韓國論壇熱議，前（20）天該名網友發文表示，他將會在25日批露一切真相，強調目前網路上的傳聞都非事實，「雖然我的爆料内容不知道對哪一方有利有弊，但我只是站在第三方立場，把知道的客觀事實通過媒體說出來罷了。」
陳同佳律師聯繫我方未果？陸委會：港媒混淆視聽
港媒日前報導，港女命案兇嫌陳同佳的台灣委任律師曾7度聯繫政府指定窗口，商討投案事宜未果。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨（21）日表示，這是特定港媒劃錯重點、混淆視聽。邱垂正強調，內政部警政署刑事警察局早已向陳同佳委任律師清楚說明，本案除陳嫌的意願表達外，尚涉及具體安排與證據交付的官方協商，「這涉及台港雙方管轄權與相關公權力行使，須由台港雙方進行溝通，請陳同佳要等待協商結果。」
陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正說，有人指陳嫌家庭環境能委任台灣知名律師事務所，背後原因並不單純。「這是不是有政治操作，或推限責任企圖，社會自有公評。」
他強調，陳同佳是殺人嫌犯，犯案後潛逃回港，為還原犯罪經過，除犯嫌自白外，還需要完整證據，才能做為斷罪依據。法務部也多次說明台港司法互助必要性。
邱垂正呼籲港府如被害人母親懇求的勇敢踏出步伐，盡快與台灣商討解決之道，進行本案相關司法互助，使犯嫌得到應有法律制裁。
香港男子陳同佳2018年2月在台灣旅遊期間殺害女友潘曉穎並潛逃回港，後因洗黑錢罪在港被判刑29個月，於2019年10月23日刑滿出獄。目前動向不明。
別再找濕毛巾！火場逃生5大迷思曝光 第一名竟是「它」
高雄的「城中城」大火事件，讓全台民眾再次意識到火災的嚴重性，媒體《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月「火災」話題的網路聲量表現，列出五大常見的火場逃生迷思排行榜，快來看自己的逃生觀念是否正確吧！
火場迷思聲量第一高：優先向上逃生？
許多網友認為，火災發生時應向上逃生較為安全，不過事實上，內政部消防署指出，火災逃生原則為「向下逃生」，只要樓梯間未見煙霧，就可繼續向下逃生，不過若出現濃煙，就應待在原樓層，並尋找較為安全的避難處。
火場迷思聲量第二高：躲進浴室最安全？
火災發生當下，大部分人會下意識認為浴室是最安全的地點，應當在那等待救援，不過，根據消防署說明的火災避難原則，浴室無對外窗能逃生，且浴室的門及天花板大多是塑膠材質，不僅難以阻隔濃煙，遇高溫更是容易燒穿、變形，因此當火災來臨，千萬不可躲在浴室。
火場迷思聲量第三高：開門通風又降溫？
民眾從火場逃生時，時常在慌亂之中忘了關門，或是認為開門有助撲滅火勢，但事實上，若情況許可，隨手關上門，將火勢侷限於一處，可避免火勢延燒到其他地方、降低火勢蔓延速度，也方便其他人逃生。 火場迷思聲量第四高：搭電梯逃生最快？ 雖然搭電梯下樓的速度較走樓梯快速許多，不過消防員在火場搶救時，為了避免人員觸電，可能會將電梯的供電系統斷電，此時若搭乘電梯逃生就有可能受困於電梯之中，甚至電梯內有可能滲入濃煙，對生命造成直接威脅。
火場迷思聲量第五高：先找濕毛巾掩口鼻？
在火勢燃燒初期，白煙的主要成份為水蒸氣，對人體並無太大危害，燃燒一段時間後才會開始出現黑色濃煙，而濕毛巾並不能阻隔濃煙中的一氧化碳及有毒物質，因此民眾在第一時間應臥低姿勢逃生，而非優先尋找濕毛巾。（編輯：郭佩蓉）