赴城中城公祭致哀　陳其邁：關懷與檢討不停止

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天的城中城大火罹難者聯合公祭總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、陸委會副主委吳美紅、海基會秘書長詹志宏、市長陳其邁與市府團隊及各級民代等到場弔唁，場面莊嚴哀戚。
陳其邁強調，市府的關懷與檢討不會停止，除相關工作繼續進行外，今天上午仍副秘書長郭添貴就率工務、消防、環保、民政、警察等單位，持續針對指標性的老舊大樓，排除逃生避難設施阻礙，以確實維護住民安全。
高市府表示，感謝各界善心踴躍捐款，目前善款累積約新台幣2億元，善款將被妥善應用在家屬與受災戶的生活安置，安置計畫會由市府陪伴家屬，以家屬或罹難者的家庭為中心，一對一、針對個案協助解決問題，如社福、安置、住宅，或就業等問題，市府也期盼社會各界持續捐款，陪伴家屬與受災戶一起走出難關。
除了安置計畫外，保險理賠、遺產繼承等立即性事宜，也提供一對一的法律服務。市府也感謝法扶和律師公會現場協助服務。未來的一年、兩年，相關家屬的法扶部分，市府都會協助由律師對接個案，掌握了解問題並追蹤整體執行進度。
同時在傷患醫療部分，每日醫療專家小組，針對加護病房的傷者身體狀況做個案討論，陳其邁也指示，傷患的醫療和就醫狀況，市府會以實際狀況隨時滾動式調整，向外界說明，截至昨(21)晚間統計，留院人數22人，出院人數21人。而有關陸籍傷者，市府提供一對一照顧，而罹難者家屬的來台住宿或防疫安排，也將予以協助、妥適處理。