買《魷魚遊戲》鬼娃公仔！她開箱見「本尊」嚇：拿來避邪
南韓影集《魷魚遊戲》在全球大爆紅，討論度極高，成為近期最受關注的影集之一，其中一關遊戲「123木頭人」裡的巨型鬼娃也引起不少人討論及模仿；對此，就有網友網購了該款公仔，豈料收到以後簡直嚇傻。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 11:33:03
該名女網友在臉書社團《爆笑公社2》發文，表示她的好閨蜜跟風最近最夯的《魷魚遊戲》，衝動之下便在網路上買了「123木頭人」的公仔，豈料收到商品一打開，竟然是「恐怖版鬼娃」，「打開超驚嚇，她說是不是該放在門口避邪，這晚上起床上廁所，看到會嚇到尿褲子吧」。
而從原PO貼出的圖片可以看到，這個公仔雖然和影集中的鬼娃一樣，都是身穿黃襯衫配橘洋裝、白長襪配黑皮鞋，以及黑短髮配著眉上妹妹頭；不過，臉部的容貌卻差很大，因為公仔不僅眼睛往上斜，嘴唇上還塗抹鮮豔唇膏，卻還歪一邊，樣子相當可怕。
貼文一出，網友全嚇傻，紛紛直呼這公仔根本是「紙紮人」，「頭像紙紮人」、「眼線畫太濃了」、「這比較像往生新娘娃娃」、「這個比金童玉女還可怕」、「老了的模樣」、「這支是恰吉的女朋友」、「好像紙紮人喔」、「紙紮人遊戲嗎」、「真的好可怕」。
另外，其他網友則表示，「為什麼要花錢買東西來嚇自己，到後來這個東西還淪為垃圾的命運」、「聖誕節快到了，可以拿去玩交換禮物」、「放門口擋煞避邪」、「年輕人終究是年輕人，太衝動了」、「放床尾避邪，放床頭避孕」、「買這個幹嘛啦」、「買東西要謹慎」。（編輯：郭佩蓉）