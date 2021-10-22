外籍移工匯兌將受保障！移工匯兌公司納金保法範疇

《四方報》報導，全台外籍移工突破71萬人，然而辛苦賺錢的外籍移工，有時為了匯錢回母國，面臨許多困難和問題。為了讓移工權益不受損，金管會於21日公告外籍移工匯兌公司將納入金融消費者保護法規定的金融服務業範疇，若移工後續透過外籍移工匯兌公司匯款發生爭議，將可和金融消費評議中心申訴。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-22 15:00:00
金管會法律事務處長徐萃文21日在例行記者會表示，外籍移工匯兌公司所提供的商品或服務若發生消費爭議，外籍移工除依「外籍勞工在台工作須知」可適用消費者保護法保障自身權益，在外籍移工匯兌公司納入金保法規範後，外籍移工將可多一項金保法申訴評議的救濟途徑。
由於外籍移工多數無法配合銀行營業時間匯款、且銀行匯款手續費相對高，於是有比較方便的渠道。統振公司申請進金融監理沙盒實驗外籍移工小額匯兌，因為手續費較便宜、轉帳入帳時間快，獲得外籍移工青睞，實驗過程順利。
隨新電支條例7月上路，開放非銀行及非電支機構經營外籍移工國外小額匯兌，金管會已在日前正式許可統振經營此項業務，成為台灣第一家獲准辦理外籍移工匯兌業務的公司。
統振沙盒實驗期限將在10月29日屆期，在實驗截止前，金管會將正式核發許可證，讓統振可接軌法規正式開辦。後續若外籍移工透過統振辦理國外匯款發生金融消費爭議，即受金保法保護，可和評議中心申訴。