基隆捷運交新北營運？林右昌支持 侯友宜：該承擔就承擔
交通部擬規劃基隆捷運將與台鐵脫鉤，並有意交給新北市營運與興建；對此，新北市長侯友宜今（22）日認為，中央所做的決定，只要是為了大台北的發展，「該承擔的責任，就會全力去承擔。」
記者陳志仁／綜合報導
2021-10-22 13:33:22
侯友宜指出，交通部面對基隆中運量捷運系統的興建，甚至包括銜接新北市汐東捷運的興建，一定要尊重專家對捷運系統的規劃，而中央在規劃的過程中，會跟地方做協調，只要定案了，且中央所做的決定，是為了所有大台北的發展，讓所有縣市的市民生活交通更便利，「該承擔的責任，就會全力去承擔。」
基隆市長林右昌說，「基隆捷運」採兩階段推動，第一階段是「南港至八堵」，第二階段是「八堵到基隆」，這樣的共識沒有改變，至於八堵到基隆端要怎麼走，必須尊重地方意見凝聚共識；此外，交通部長王國材提及未來「基隆捷運」交由新北市營運，也深表肯定與支持。
林右昌強調，「基隆捷運」由輕運量提升為LRRT中運量系統，把「汐東線」整合進來，並以地下化進入南港車站，這對整個計劃是很大的突破，也讓原「民生汐止線」東段起死回生！對於「基隆捷運」與「汐東線」整合後，擴大服務範圍至東湖、社后及汐止區公所週邊地區，這對基隆與汐止都有利，「非常支持且樂觀其成！」