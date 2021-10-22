COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

基隆捷運交新北營運？林右昌支持　侯友宜：該承擔就承擔

▲新北市長侯友宜今日出席新北健康三寶－「活力泉源 青春養顏」新北山藥上市記者會。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.22）
▲新北市長侯友宜今日出席新北健康三寶－「活力泉源 青春養顏」新北山藥上市記者會。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.22）

記者陳志仁／綜合報導

2021-10-22 13:33:22

交通部擬規劃基隆捷運將與台鐵脫鉤，並有意交給新北市營運與興建；對此，新北市長侯友宜今（22）日認為，中央所做的決定，只要是為了大台北的發展，「該承擔的責任，就會全力去承擔。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，交通部面對基隆中運量捷運系統的興建，甚至包括銜接新北市汐東捷運的興建，一定要尊重專家對捷運系統的規劃，而中央在規劃的過程中，會跟地方做協調，只要定案了，且中央所做的決定，是為了所有大台北的發展，讓所有縣市的市民生活交通更便利，「該承擔的責任，就會全力去承擔。」

▲基隆市長林右昌表示，這對基隆與汐止都有利，「非常支持且樂觀其成！」（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌表示，這對基隆與汐止都有利，「非常支持且樂觀其成！」（圖／基隆市政府提供）
基隆市長林右昌說，「基隆捷運」採兩階段推動，第一階段是「南港至八堵」，第二階段是「八堵到基隆」，這樣的共識沒有改變，至於八堵到基隆端要怎麼走，必須尊重地方意見凝聚共識；此外，交通部長王國材提及未來「基隆捷運」交由新北市營運，也深表肯定與支持。

林右昌強調，「基隆捷運」由輕運量提升為LRRT中運量系統，把「汐東線」整合進來，並以地下化進入南港車站，這對整個計劃是很大的突破，也讓原「民生汐止線」東段起死回生！對於「基隆捷運」與「汐東線」整合後，擴大服務範圍至東湖、社后及汐止區公所週邊地區，這對基隆與汐止都有利，「非常支持且樂觀其成！」
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀