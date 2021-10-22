《魷魚遊戲》太夯！他逛家樂福「驚喜」降臨 神還原嗨炸
南韓影集《魷魚遊戲》全球大爆紅，短短上架一個多月，就在影音平台衝破一億人次觀看，劇中的演員、道具通通成為話題，甚至在韓國、日本都有仿真的造型公園，讓現在因為疫情不能出國，讓不少影迷相當羨慕，而近日，就有網友分享自己去逛家樂福後，意外發現驚喜，其神還原的場面，引發討論。
生活中心/綜合報導
2021-10-22 18:30:00｜2021-10-22 19:21:40
原PO在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」貼文指出「家樂福真的跟進潮流跟很快捏！問了店員說這是活動要用的，我在內湖店看到的」只見貼出的照片，一名店員正在認真的煮椪糖，接著看到一旁的鐵盤中，有無數個做好的椪糖，上頭圖案眾多，有薑餅人、聖誕樹、聖誕襪等圖案。
這是源自於《魷魚遊戲》影集當中，主角們參加的第二場遊戲，大家各選一個圖案後，該圖案會印製在椪糖上面，各個參賽者要將圖案從椪糖取出，完整無損才算過關，沒想到原本只是影集中的內容，在台灣家樂福也能看到這麼有趣的一幕。
照片曝光後，不少網友紛紛回應「哇！我也要去朝聖看看，順便買些東西」、「活動到什麼時候啊？想要去買」、「也太酷了吧？他有說活動到哪時候嗎？」、「行銷手法是真的蠻強的，很有看頭想去朝聖」、「週三去看看好了，自有品牌日搭配買椪糖」、「是說有說是什麼時候嗎？」
而事實上，這是家樂福因應《魷魚遊戲》帶來的熱潮推出「韓式椪糖活動」，每片椪糖上面都會印有圖案，於10月22日正式開賣，另外也有販售周邊商品，例如印有魷魚遊戲圖示的摺疊傘，甚至看準萬聖節將至，推出劇中組織人員的整套服裝，想要購買的民眾千萬不要錯過。