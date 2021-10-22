刪Ｑ倒數！國民黨全力催票：全民抗惡霸

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黃子哲表示，罷免陳柏惟最後倒數階段，民進黨上下，從蔡英文總統到立委都全力挺陳柏惟，蔡總統說不要讓陳柏惟孤單，結果高鐵就送上溫暖列車，提供青年學子優惠措施，其實就是鼓勵返鄉投票，尤其這次高鐵秋遊優惠，適用陳柏惟罷免案的日期，又避開年底四大公投，令人質疑高鐵是否為時間控制大師？
黃說，雖然高鐵否認配合政治動員，實際上的效果就是幫忙民進黨政府、護航陳柏惟，高鐵的作法完全違反行政中立。他強調，陳柏惟當上立委後，選前對於青年朋友的承諾完全跳票，他呼籲青年應該覺醒，不要再被民進黨當成投票工具，應該一起投入罷免3Q，「若青年被陳柏惟丟包，3Q就自己打包吧！」
在刪Q投票的前夕，林家興表示，民進黨全黨挺一人，且挺惡霸立法委員」，他舉例，民進黨高雄立委邱議瑩在高雄發生城中城大火時還發挺陳柏惟的文章；同樣是民進黨高雄立委的許智傑有意將高雄城中城大火46條人命的祈福法會與為陳柏惟祈福一起舉辦，雖然緊急取消，但仍令人傻眼！
此外，民進黨高雄立委趙天麟今天早上還發文指稱高雄民眾自發搭遊覽車要去挺3Q，林質疑，在全國為城中城默哀、降半旗之際，趙天麟還是將心力放在反對在地罷免的政治動員上，令人感到十分痛心與遺憾！網友已經封這三位立委是「民進黨新三寶」。他強調，今天挺陳柏惟的晚會號稱有彩蛋，陳柏惟是否有驚人演出？是否會演出悲情劇？用激烈言論影響在地投票，值得關注。
楊植斗則提及，「遠看是小蝦米，近看原來是大黑龍」，今晚挺陳柏惟音樂會已經被爆料，背後居然是前台中市長林佳龍出錢出力，主辦方是財團法人台灣青年基金會，捐贈者是林佳龍岳父廖錦祥。他請問這位被台中市民用選票下架的台中市長、這位因太魯閣列車出軌案引咎辭職的交通部長為什麼要在這次罷免案中出錢出力？
此外，他也質疑，文化部近期因文化協會創立一百週年辦了很多活動，用了很多預算，今晚音樂會背後也打著文化協會創立百年的牌子做宣傳，實際上卻是挺3Q，還邀請前促轉會主委楊翠、高年薪實習生吳音寧等，甚至點名挺Q團隊上台表演，他批評，好好藝文活動會為何變成政治味濃厚的造勢？難道陳柏惟可以推說不知情嗎？他呼籲陳柏惟用最民主方式來面對，不要再有任何奧步上演，讓台中市民自己決定是否讓不適任的陳柏惟留下。
不過，對於國民黨指稱藝文人士舉辦「民主音樂會活動挺3Q」恐領有文化部補助一事，文化部鄭重澄清「絕無此事」，並呼籲相關團體發言及媒體報導，應善盡查證之責，勿以帶風向方式，混淆視聽。