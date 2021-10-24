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19年來最嚴重外交衝突　土耳其總統指示驅逐歐美10國大使

▲土耳其總統艾爾段今天表示，他已指示外交部驅逐美國等10國大使，因為這些西方國家的大使聯名要求土耳其當局釋放慈善家卡瓦拉資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其總統艾爾段今天表示，他已指示外交部驅逐美國等10國大使，因為這些西方國家的大使聯名要求土耳其當局釋放慈善家卡瓦拉資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-24 10:41:11

（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天表示，他已指示外交部驅逐美國等10國大使，因為這些西方國家的大使聯名要求土耳其當局釋放慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）。

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其中7國大使是土耳其的北大西洋公約組織（NATO）盟邦的大使，倘若驅逐他們，勢必會引發艾爾段掌權19年以來與西方國家爆發的最嚴重齟齬。

64歲的卡瓦拉已遭關押4年，他被控資助2013年全國各地示威抗議且涉及2016年未遂政變。在最新審判持續期間，卡瓦拉還押候審，他否認前述指控。

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使18日發表聯合聲明，要求公正且快速解決卡瓦拉案，並緊急釋放他。土耳其外交部其後召見他們，指責聯合聲明不負責任。

艾爾段在西北部城市艾斯基瑟希（Eskisehir）發表演說時表示，「我已向我們的外交部長下達必要指令，並說明必須做的事：必須立即宣告這10位大使為不受歡迎人物。你必須馬上處理好此事。」

艾爾段對歡呼的支持群眾說：「他們將會明白和理解土耳其。他們不明白和理解土耳其的那天，他們就必須離開。」

美國和法國大使館以及白宮和美國國務院，未立即回應置評要求。

艾爾段先前曾表示，他打算於下週在羅馬舉行的20國集團（G20）高峰會上，會晤美國總統拜登。

挪威表示，它的大使館未接獲來自土耳其當局的任何通知。挪威外交部首席發言人表示，「我們的大使未做出應該被驅逐的任何事情」，並稱土耳其完全知悉挪威的觀點。

發言人又說：「我們將會持續呼籲土耳其，遵從民主基準以及法治，按照歐洲人權公約（European Convention on Human Rights），土耳其承諾會履行那些義務。」（譯者：劉學源）1101024

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