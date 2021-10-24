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國泰綜合醫院心血管中心一般心臟醫學科主治醫師郭志東表示，一般心臟衰竭會以左心室射出系數而大致劃分為兩類。第一類為左心室功能衰退之心臟衰竭(HFrEF) ：表現為左心室空間變大，使心臟不夠力量擠壓足夠的含氧血液到身體的其他部分；另外一類為左心室功能保留的心臟衰竭(HFpEF)，雖然心臟能夠正常收縮和泵血，但心臟腔室比正常情況更厚更硬，使得心室不能完全放鬆並填充，因為心室裡的血液變少，當心臟收縮時，能夠泵血到身體其他部位的血液就變得更少。
射血分數 與心臟衰竭息息相關
在臨床上，射血分數(Ejection friction，簡稱EF)與心臟衰竭病患息息相關。郭志東主治醫師說明，EF的數值可以幫助醫師確定病患的最佳治療手段，測量EF還可以幫助醫療團隊追蹤治療效果；一般來說，當首次被診斷為心臟病時，以及當病患病情發生變化時，都應該測量EF作為參考。
EF數值攸關治療方式 大於40%藥物治療效果不佳
當病患臨床症狀與心衰竭吻合，但EF大於50%時，則稱為左心室功能保留的心臟衰竭(HFpEF)；當EF少於40%時，則為左心室功能衰退的心臟衰竭 (HFrEF)，至於介於40-49之間的則被稱為左心室功能介於中間範圍的心臟衰竭 (HFmrEF)。
在慢性心臟衰竭的病患，會根據EF多少而使用不同種類的藥物；現有研究指出，大部分的藥物都只對EF少於40%心臟衰竭病患有益，而EF大於40%的病患，藥物使用的效果則不太明顯。
延緩心臟衰竭 日常生活這樣做
郭志東主治醫師提醒，每一位心臟衰竭的病患應該盡力做到維持有規律的運動，就算是每天只散散步也好；有抽菸者立即戒菸；好好控制三高；每天測量自己的體重，注意尿量是否有在短時期內減少許多；勿過度攝取鹽分和水份等，相信即使罹患心臟衰竭，延緩心衰竭的進展和獲得良好的生活品質也並非難事。
資料來源：健康醫療網 心臟衰竭EF值代表什麼？ 專科醫師詳解
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊