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70歲張紀中陷親子鑑定疑雲　嫩妻前夫是台灣人專談父女戀

▲70歲製作人張紀中（右）被爆和愛妻杜星霖做親子鑑定。（圖／翻攝張紀中微博）
▲70歲製作人張紀中（右）被爆和愛妻杜星霖做親子鑑定。（圖／翻攝張紀中微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-24 14:26:11｜2021-10-24 14:39:06

70歲製作人張紀中製作不少經典金庸劇，在大陸演藝圈地位崇高，2016年他再婚娶了小31歲的助理嫩妻杜星霖，夫妻倆3年生下2胎，忘年父女戀過得幸福恩愛，近日卻傳出張紀中帶孩子做親子鑑定鬧婚變，氣得張紀中訴諸法律闢謠，澄清孩子都是親生的，受到外界關注的杜星霖也被起底是小三慣犯，前夫是大她20歲的台灣人，2段婚姻都充滿了爭議。

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▲張紀中（右）、杜星霖忘年父女戀蒙上小三陰影。（圖／翻攝張紀中微博）
▲張紀中（右）、杜星霖忘年父女戀曾有小三爭議。（圖／翻攝張紀中微博）
杜星霖擁有法國留學的高學歷背景，一開始回到大陸是當英文老師，後來杜星霖認識台灣百年智集團的董事長黃泰元，兩人一起做企業品牌行銷，黃泰元放下妻兒辦好離婚，2013年和小20歲的杜星霖修成正果，不過這段婚姻僅僅維繫2年，杜星霖離婚後回到大陸，收掉自己的女性美學教育事業，轉頭當起製作人張紀中身邊的小助理，接著一路升格經紀人，最後還變成張紀中的枕邊人。

▲張紀中老婆（左）疑似懷上第三胎。（圖／翻攝微博）
▲張紀中老婆杜星霖（左圖左）生下2個孩子。（圖／翻攝微博）
當時張紀中和第二任妻子樊馨蔓還沒離婚，樊馨蔓控杜星霖挖走張紀中財產，公開嗆聲「從我的房子滾出去」，這也讓杜星霖2段婚姻都背負小三罵名，雖然丈夫一任比一任老，但是杜星霖透露張紀中「體力比很多年輕人好」，兩人婚後3年生下2胎，成為外界眼中的模範夫妻。

▲記者為70歲製作人張紀中澄清婚變消息。（圖／翻攝微博）
▲記者為70歲製作人張紀中澄清婚變消息。（圖／翻攝微博）

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