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舉例來說，小語最大的夢想就是建立一個幸福的家，但萬萬沒想到，進入婚姻後每天重覆做著同樣事情的平淡生活，是如此疲累與厭煩。「不知道還可以再忍受多久。我不是要生活多麼多采多姿，只是不希望往後幾十年的日子都這麼枯躁、沉悶、沒話講。雖然大家都說等小孩上學了，一切就會好轉，但真的會好轉嗎？」小語的內心很矛盾，有時想改善關係，找找新的話題；有時又覺得自己像隻無力的囚鳥，似乎只有脫離了這個牢籠，才可能再活躍起來。或許有不少人也跟小語一樣，面對婚姻的無力感與日俱增。
當處在思緒混亂、困惑、擺盪和自我懷疑的階段時，請給自己一些時間靜一靜、想一想。以下三點建議：
1.將注意力轉向自己
親密關係的品質和個人的狀態緊緊相依，也許目前婚姻狀態使人無力，但眼前最重要的是先「安頓身心」、「穩住自己」，先思考哪些是不能控制的，哪些是可以掌握的。如何有效減緩焦慮，就是「專注當下、活在當下」；「活在當下」指的是一種主動、開放、有意識地關注當下的內在狀態，看見某些我們失去的自由，思考如何重拾的方式。
2.增進覺察力
在親密關係中，「覺察力」是重要的潤滑劑，除增強婚姻的韌性外，也可以訓練注意彼此言語互動和情緒反應的方式，從中發現自己能改善的方法，像是「心懷感謝的行動」和「覺察個人的言語表達」就是個不錯的開始。
3.發覺生活心樂趣
婚姻有平實的本質，但對「無趣」的殺傷力也須有警覺。熟悉感和惰性經常讓夫妻拒絕嘗試新的互動，造成關係只剩下責任和習慣而缺少生活的樂趣。所以，需要創造一點「小驚喜」，一起讓生活變有趣。
期待透過上述的建議，能緩解在婚姻中的惡性循環，注入新的活力。
（文／張璇諮商心理師）
資料來源：健康醫療網 增強關係免疫力 創造婚姻好生活
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