專訪／2天拍完激愛系BL短片 葉天倫：愛情不能設底線
台灣在2019年5月通過同性婚姻，也是亞洲第一個同志婚姻合法化的國家。隨著台灣社會風氣越來越有包容性，導演葉天倫在因緣際會下有了拍攝一部關於同志愛情故事的機會，他認為同性婚姻不只在日常生活需要平權，在影視作品中也需要。因此葉天倫找來新銳導演廖堃言雙執導新片《聽不見的距離》，希望透過這部同志愛情電影短片鼓勵大家勇敢去愛。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-24 17:32:15
雖然僅是短短20分鐘的影片，卻可以看出兩位男主角對於愛情完全截然不同的態度，面對愛情時，每個人都是期待又怕受傷害，但有些人會選擇勇敢追愛，有些人則是以退為進，因此在看這部短片時，可以很輕易地從男主角身上看到一些自己的影子，回憶起經歷過愛情的甜蜜與心酸。葉天倫感性地說：「我不知道是不是所有人都有過這樣的經驗，你在談一段戀愛的時候，赫然發現你跟對方是不同世界的人，這個時候大部分的人會遲疑要不要繼續，因為這麼的不同。可是我希望大家看完這部戲，可以再多鼓起一點勇氣，在這段愛情裡去衝撞，看結果會怎樣，愛情不能設底線，這樣太理智了！」廖堃言也說：「我是希望觀眾觀賞這部短片的時候，就像欣賞一場夏日的煙火秀，會有短暫爆破的震撼，但其實是很美麗、燦爛的，或許在看完以後，可以回憶起自己過去的美好的記憶。」
葉天倫解釋，當初在構思腳本時，也有將同志對於自己是否要出櫃、在職場或學校生活上的影響；以及在面對同性關係時，身邊家人的心態調適等議題考慮進去，「只是礙於長度，我們把它濃縮的去呈現，我覺得還有很多故事是沒有講到的。」廖堃言接著補充：「等於這部短片比較多的是在於兩個人間的愛情和平日相處，但它還有像是家庭關係、職場關係，這些細節沒辦法呈現。」
葉天倫和廖堃言認識多年，雙方因拍攝廣告結緣，早已不是第一次合作。葉天倫雖然曾拍出《雞排英雄》、《大稻埕》等叫好又叫座的夯片，但他自認在愛情題材處理手法上沒有廖堃言細膩，因此這次雙執導可說是一拍即合。廖堃言坦言最大的挑戰就是時間上的考量，因為以往拍廣告都是短短30秒，這次則是要在20分鐘講完一段愛情故事，「常常要決定有沒有要捨棄什麼（畫面），很棒的是我們的劇組都很專業，演員也都很入戲，所以不太會有NG的時候。」就是因為擁有好的團隊，讓《聽不見的距離》僅花了2天就拍攝完成，雖然因為片長關係，許多劇情轉折讓人看了直呼不過癮，葉天倫向《NOWnews今日新聞》透露，他們其實有在考慮之後開拍《聽不見的距離》長片版，讓劇中的角色可以有更多發揮，故事也能更加完整。該片已於GagaOOLala影音平台上架。